НТП-театр представит «Булгаковскую фантасмагорию»

8 июня, в пятницу, НТП-театр представит фантастическую комедию «Булгаковская фантасмагория». Аудитория спектакля 12+.

На исторической сцене, в самом сердце Москвы, где выступали когда-то Фаина Раневская , Ольга Книпер-Чехова и Мария Ермолова , артисты НТП-театра подарят зрителям неповторимую атмосферу и энергетику постановки по произведениям М. А. Булгакова.

Отрывки из романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», пьес «Зойкина квартира», «Иван Васильевич» и рассказа «Тьма египетская» из цикла «Записки юного врача» будут объединены любимой музыкой Булгакова. Автор имел пристрастие к фортепианным произведениям Н. А. Римского-Корсакова, Г. Ф. Генделя, С. С. Прокофьева, Ш. Гуно, которые будут звучать со сцены театра.

Также артисты поделятся интересными фактам из жизни писателя, вместе со зрителями вспомнят его творческий путь, отдадут должное полету фантазии великого автора.

Начало спектакля в 19.30. Проезд: м. Арбатская, Филипповский пер., 11 стр. 2.