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НТП-театр представит «Булгаковскую фантасмагорию»
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НТП-театр представит «Булгаковскую фантасмагорию» 

Каховка 35 минут назад
Фото: Каховка
8 июня, в пятницу, НТП-театр представит фантастическую комедию «Булгаковская фантасмагория». Аудитория спектакля 12+.
На исторической сцене, в самом сердце Москвы, где выступали когда-то Фаина Раневская, Ольга Книпер-Чехова и Мария Ермолова, артисты НТП-театра подарят зрителям неповторимую атмосферу и энергетику постановки по произведениям М. А. Булгакова.
Отрывки из романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», пьес «Зойкина квартира», «Иван Васильевич» и рассказа «Тьма египетская» из цикла «Записки юного врача» будут объединены любимой музыкой Булгакова. Автор имел пристрастие к фортепианным произведениям Н. А. Римского-Корсакова, Г. Ф. Генделя, С. С. Прокофьева, Ш. Гуно, которые будут звучать со сцены театра.
Также артисты поделятся интересными фактам из жизни писателя, вместе со зрителями вспомнят его творческий путь, отдадут должное полету фантазии великого автора.
В ролях: Заслуженный Артист Эдуард Аблам, Лена Лебедева, Рената Буркина, Татьяна Степанова, Татьяна Дубравина, Василий Романов, Иван Монахов, Иван Зотов. Режиссер — Елена Лебедева
Начало спектакля в 19.30. Проезд: м. Арбатская, Филипповский пер., 11 стр. 2.
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