В Театре Армена Джигарханяна рассказали о состоянии худрука 

Народный артист СССР Армен Джигарханян сейчас находится в санатории, передает РИА «Новости»со ссылкой на заведующего труппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко.
"Сейчас Армен Борисович находится в санатории, поправляет свое здоровье. Театр в отсутствие художественного руководителя продолжает работать в штатном режиме", — поделился Дьяченко, отметив, что труппа работает по плану, ранее одобренному и подписанному Джигарханяном.
Ранее завтруппой опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Джигарханян ищет себе замену на пост худрука театра.
В середине мая друг актера и режиссера Армена Джигарханяна сообщил журналистам, что Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из больниц Москвы.