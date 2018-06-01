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В Театре Армена Джигарханяна рассказали о состоянии худрука
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В Театре Армена Джигарханяна рассказали о состоянии худрука 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Армен Джигарханян сейчас находится в санатории, передает РИА «Новости»со ссылкой на заведующего труппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко.
"Сейчас Армен Борисович находится в санатории, поправляет свое здоровье. Театр в отсутствие художественного руководителя продолжает работать в штатном режиме", — поделился Дьяченко, отметив, что труппа работает по плану, ранее одобренному и подписанному Джигарханяном.
Ранее завтруппой опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Джигарханян ищет себе замену на пост худрука театра.
В середине мая друг актера и режиссера Армена Джигарханяна сообщил журналистам, что Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из больниц Москвы.
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