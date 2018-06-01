В Театре Армена Джигарханяна рассказали о состоянии худрука

"Сейчас Армен Борисович находится в санатории, поправляет свое здоровье. Театр в отсутствие художественного руководителя продолжает работать в штатном режиме", — поделился Дьяченко, отметив, что труппа работает по плану, ранее одобренному и подписанному Джигарханяном.

Ранее завтруппой опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Джигарханян ищет себе замену на пост худрука театра.

В середине мая друг актера и режиссера Армена Джигарханяна сообщил журналистам, что Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из больниц Москвы.