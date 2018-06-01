Джаз, рок, шашлыки и немного футбола: обзор летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях

Лето наконец-то пришло (пусть пока только по календарю, но мы верим, что когда-то наступит тепло). А это значит, что всё больше мероприятий в Екатеринбурге проводится не в душных помещениях, а на свежем воздухе. В ближайшие три месяца нас ждёт много музыкальных open air, гастрономические фестивали и, конечно, футбол.

Чтобы не запутаться в многообразии летних фестивалей, мы составили график событий, которые нельзя пропустить. Ещё не все организаторы определились с датами, афишами и ценами, поэтому этот календарь будет пополняться в течение всех трёх летних месяцев.

Июнь: Футбол. Джаз. «Ночь музыки»

2–3 июня — Фестиваль барбекю

В первые же выходные лета в самом центре города пройдёт гастрономический фестиваль. Участники будут жарить барбекю (обещают накормить даже вегетарианцев — овощами на гриле) и посоревнуются в искусстве приготовления лучшего шашлыка. А ещё обещают устроить поросячьи бега, чтобы развлечь публику (про гуманность тут, конечно, речи не идёт). Вход в Исторический сквер в эти дни будет бесплатным для всех.

14 июня — открытие фан-зоны ЧМ по футболу

Главное событие этого лета — чемпионат мира по футболу, четыре игры которого пройдут в Екатеринбурге. Счастливчиков, которым удалось достать билеты на стадион, не так много, но благодаря фан-зоне, которая откроется в парке Маяковского, и остальные смогут не пропустить это грандиозное событие. На большом экране там будут транслировать футбольные матчи, а в дни, когда игр нет, на сцене выступят музыканты и танцоры. На открытии 14 июня споёт группа «Чайф». Вход в фан-зону во все дни бесплатный, кроме 8 июля, когда пройдёт фестиваль «Маяк», но об этом чуть позже.

21 июня — 19 июля — Open Air Fest

Первый музыкальный фестиваль этого лета стартует 21 июня в Литературном квартале. На Open Air Fest выступят музыканты разных стилей. Это, например, ансамбль «Изумруд», фьюжен-команда Souari band, детская хоровая студия Дома музыки, хор «Доместик» и камерный оркестр В-А-С-Н. А послушать их можно будет, расположившись на траве под деревьями рядом со старинными особняками, в которых жили купцы и писатели. Билет стоит от 300 рублей.

23 июня — джаз-фестиваль EverJazz

Особенный день для любителей джаза — 23 июня. Уже не в первый раз под Екатеринбургом пройдёт международный фестиваль EverJazz. Гостей ждут на базе отдыха «Иволга» рядом с селом Кадниково. Билет стоит от 1200 рублей. Среди хедлайнеров — джазмен из Петербурга, лидер группы Billy's Band Билли Новик , певица из США Шола Адиза Фарар, проект VAN из Армении, американский виолончелист Ян Максин и российско-немецкий дуэт пианиста Патрика Бебелаара и вибрафониста Владимира Голоухова.

29 июня — Ural Music Night

Самая музыкальная ночь года случится в Екатеринбурге 29 июня. Во время Ural Music Night в центре города будут работать больше сотни площадок, на которых выступят около двух тысяч музыкантов со всего мира. Хедлайнеры — Эмир Кустурица , Трофим, Noise MC, Иван Дорн , группа Therr Maitz и звёзды 80-х. Завершится грандиозный фестиваль на рассвете, когда те, кто выдержит гулянья всю ночь, встретят утро под песню «Луч солнца золотого». Попасть на все площадки можно будет бесплатно.

Июль: Еда. Пиво. Музыка из фильмов

6–10 июля — фестиваль «Иван-да-Марья»

Фестиваль российских традиций «Иван-да-Марья» пройдёт в начале июля в Уральском центре развития дизайна. На большой ярмарке можно будет найти уникальные вещи ручной работы, выполненные по старинным технологиям: расписные предметы утвари, кованые изделия из разных видов стали и драгоценных металлов, авторские игрушки и дизайнерскую одежду, стильные предметы интерьера. Желающим дадут продегустировать свежую фермерскую продукцию: сыр, хлеб, мёд, молоко и сладости. А ещё в программе — множество мастер-классов, традиционных русских игр и других активностей.

8 июля — фестиваль «Маяк»

Пожалуй, самое громкое событие лета — фестиваль «Маяк» в фан-зоне чемпионата мира по футболу, которую откроют в парке Маяковского. На одной сцене можно будет увидеть легенд российского рока: «Сплин», «Би-2», Дельфин и Земфира споют в это вечер перед екатеринбуржцами. У каждого артиста будет полноценный фестивальный сет. Билеты стоят от 3000 рублей, но с таким лайн-апом они того стоят.

13–14 июля — фестиваль Jawsfest

В Заречном пройдёт ежегодный фестиваль пива Jawsfest. Это мероприятие, конечно, только для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Крафтовое пиво местной пивоварни «Атомная прачечная» знают и любят по всей стране, поэтому на Jawsfest съезжаются люди не только из Свердловской области. Среди участников в этом году — 20 пивоварен, которые привезут около 100 видов пива на два дня. Билет на день стоит 1100 рублей.

21 июля — фестиваль «Усадьба Jazz»

И снова нас ждёт джаз, но на этот раз не в области, а в центре Екатеринбурга. В Харитоновском парке выступят артисты из разных стран, среди которых — группы «АукцЫон» и «Сансара» со специальной джазовой программой, голландская группа BRUUT!, коллектив из Марокко Daraa Tribes и другие исполнители. Билет на фестиваль стоит от 1000 рублей, ближе к дате цены вырастут.

26 июля — 11 августа — Венский фестиваль музыкальных фильмов

Из-за ЧМ по футболу пришлось немного сместить сроки, но в этом году любимый многими Венский фестиваль музыкальных фильмов всё-таки пройдёт в центре Екатеринбурга — на площади перед главным корпусом УрФУ. В течение двух недель на большом экране можно будет посмотреть записи лучших мировых опер, балетов и концертов. Откроется фестиваль живым выступлением коллектива Philharmonix, а завершится DJ-парадом. Все фильмы можно посмотреть бесплатно.

28 июля — фестиваль «Вилы»

Впервые в Екатеринбурге на летней площадке Teleclub пройдёт фестиваль новой русской сцены «Вилы». Обещают привезти самых актуальных и востребованных артистов, популярных сейчас у тусовочной молодёжи, таких как ЛСП, «Пошлая Молли», Мальбэк и Сюзанна, IC3PEAK и «Щенки». Стоимость билета — от 1800 рублей.

28–29 июля — фестиваль «О, да! Еда!»

Очередной гастрономический фестиваль ждёт нас в конце июля. «О, да! Еда!» пройдёт в парке Маяковского, и вход туда будет стоить от 150 рублей. Посетителям обещают организовать большой пикник. Кормить всех будут уральские рестораны, кафе и фермеры, а из развлечений ожидаются гастрономический театр, мастер-классы, кинотеатр под открытым небом, лекторий, а также площадка для кроссфита, армрестлинга и йоги.

Август: Танцы. Театры. Путешествия

4 августа — фестиваль еды «Гастроном»

И снова про еду. В парке Павлика Морозова пройдёт фестиваль «Гастроном». Уже пятый год его организаторы следуют девизу «Все от стейка до капкейка». Посетителей ждут десять тематических зон, необычные гастростартапы и живая музыка. Вход в парк в этот день будет стоить 200 рублей.

18 августа — фестиваль танцев #Danceкб

Фестиваль #Dancеkб соберёт в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, людей, не представляющих свою жизнь без танца. Место найдётся для любителей всех танцевальных направлений — от хип-хопа до исторического танца. Пройдут мастер-классы от профессиональных хореографов, танцевальные баттлы, чемпионат командных шоу Urban Dance Championship, выступления профессиональных коллективов.

19 августа — театральный фестиваль «Лица улиц»

А на следующий день после танцев праздник случится на улице любителей театров. В Литературном квартале пройдёт театральный фестиваль «Лица улиц». Посмотреть спектакли можно будет под открытым небом. Зрителей ждет сразу несколько площадок: площадь перед Камерным театром, Летняя эстрада и двор Дома-музея Ф. М. Решетникова. Список участников пока уточняется.

25 августа — фестиваль еды и путешествий Á la carte

Фестиваль еды, путешествий и прощания с летом — так называют этот фестиваль организаторы. На один день Исторический сквер превратится в гигантскую карту мира. Территория будет поделена на шесть тематических зон: Европа, Россия, США, Азия, детская страна Питера Пэна Нетландия и главная сцена с выступлениями нон-стоп. Везде можно будет попробовать блюда национальной кухни, а также поучаствовать в национальных развлечениях.

Список фестивалей будет дополняться в течение лета. Если вы организуете какое-то масштабное событие на открытом воздухе, а мы его пропустили — присылайте информацию на почту редакции news@corp. e1.ru.

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