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Павильоны около гостиницы «Октябрьская» начали сносить в Красноярске
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Павильоны около гостиницы «Октябрьская» начали сносить в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске продолжается демонтаж торговых павильонов. Сейчас работы ведутся на улице Карла Маркса около гостиницы «Октябрьская». Об этом сообщил сайт «Красноярские Новости».
Сносить начали первого июня. Владельцы четырех павильонов демонтировали оборудование. Рабочие приступили к разбору каркасов зданий.
Более 20 торговых точек снесут на Перенсона, еще пять демонтируют на остановке «Театр оперы и балета», на улице Шахтеров планирую убрать семь торговых точек. В других районах также пройдет снос павильонов.
Старинные постройки, находящиеся на улице Перенсона, не попали в список объектов культурного наследия. Такое решение приняла служба по государственной охране объектов культурного наследия.
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