Ещё
В Красноярске снесли четыре павильона напротив гостиницы Октябрьская
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Красноярске снесли четыре павильона напротив гостиницы Октябрьская 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске продолжается снос павильонов на улице Карла Маркса. Депутат горсовета Владимир Владимиров опубликовал видео с места событий в социальной сети.
Пришла очередь сноса павильонов, расположенных напротив гостиницы «Октябрьская». Убирают четыре строения, из которых владельцы уже убрали всё нужное. Теперь разбирают каркасы.
Эти павильоны не входят в тот список строений, снос которых приостановили по требованию бизнес-омбудсмена.
Напомним, в Красноярске проходит масштабная зачистка улиц города от временных строений. Снос начался с начала апреля. Владельцы торговых точек протестуют. Они выходили на митинг, перекрывали движение транспорта и даже пробовали объявлять голодовку. Работы в отношении части павильонов приостановили до рассмотрения дел в арбитражном суде.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске оцепили автобусную остановку из-за подозрительной сумки Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского захоронят возле Института искусств В Красноярске задержаны подозреваемые в склонении к суициду через интернет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина19
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест89
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение