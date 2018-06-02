В Красноярске снесли четыре павильона напротив гостиницы Октябрьская

В Красноярске продолжается снос павильонов на улице Карла Маркса. Депутат горсовета Владимир Владимиров опубликовал видео с места событий в социальной сети.

Пришла очередь сноса павильонов, расположенных напротив гостиницы «Октябрьская». Убирают четыре строения, из которых владельцы уже убрали всё нужное. Теперь разбирают каркасы.

Эти павильоны не входят в тот список строений, снос которых приостановили по требованию бизнес-омбудсмена.

Напомним, в Красноярске проходит масштабная зачистка улиц города от временных строений. Снос начался с начала апреля. Владельцы торговых точек протестуют. Они выходили на митинг, перекрывали движение транспорта и даже пробовали объявлять голодовку. Работы в отношении части павильонов приостановили до рассмотрения дел в арбитражном суде.