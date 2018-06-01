Театральный фестиваль в Оренбурге «проплыл» на «Алых парусах»

В Оренбурге завершился X сезон ежегодного театрального фестиваля «Гостиный двор». Яркими, живыми, фееричными красками пронеслась эта театральная неделя, которую частые гости храма Мельпомены наверняка запомнят надолго. На сцене Оренбургского театра музыкальной комедии выступили с постановками артисты из крымского, белорусского и свердловского театров.

В этом году жителям нашего города посчастливилось увидеть три мюзикла и один балет. Хотя, сегодня уже сложно говорить о жанровой специфике как таковой. И не только в театре. В каждом музыкальном представлении мы наслаждались танцами, а в балете присутствовали привычные разговорные сцены.

«Мюзикл дает большую палитру и к обращению разного рода ситуациям — здесь может присутствовать и драма, и комедия, и трагедия. Сейчас это наиболее универсальная театральная форма, которая дает и авторам, и исполнителям более широкие возможности», — считает композитор Ким Брейтбург.

«Три мушкетера», Оренбург

Открыли фестиваль актеры нашей музкомедии. Постановку «Три мушкетера» зрители приняли с особой теплотой: любимая многими история о мушкетерах не могла оставить равнодушных. Да и по качеству игры наши артисты не уступали гостям. Как истинная комедия, постановка оренбуржцев заставила смеяться — все комичные ситуации из фильма артисты перенесли на сцену. Вышедшим на поклон участникам постановки зал рукоплескал, а это главный показатель.

«Боги и люди», Симферополь

Крымские гости приехали на фестиваль с современным балетом и незыблемой историей по древнегреческим мифам об античных героях Прометее и Икаре. Отличную хореографию артистов отметили все. Впечатлила и первая сцена представления: на сцену вышли то ли люди, то ли боги, облаченные в светоотражающие костюмы и метры светодиодной ленты. В балетной постановке режиссеру Владимиру Косову удалось соединить истории двух героев — человека и титана по происхождению. Одного погубило непреодолимое стремление возвышения к солнцу, другого — безоговорочная любовь к людям. Завершилась постановка весьма неожиданно — песней Жанны Агузаровой «Звезда».

«Это было замечательно! Очень хорошие артисты, красивые костюмы, интересные истории. В наше время мало знают мифологию, а такие вещи очень просвещают. Я ходила почти на все постановки наших артистов музкомедии, но гости очень понравились. Чего-то подобного, связанного с мифами, я еще не видела», — поделилась впечатлениями зрительница Наталья Селина.

«Тристан и Изольда», Минск

Фолк-мюзикл с кельтскими танцами и балладами привезли наши белорусские соседи из государственного академического театра. Этот спектакль оренбуржцы ждали, наверное, больше всего. Романтичную, но трагическую историю влюбленных многие помнят по средневековому рыцарскому роману 12 века. Вновь пережить ее помогли герои спектакля. Пожалуй, это была самая массовая постановка по количеству второстепенных персонажей. Огромную работу проделали создатели костюмов, работавшие над нарядами для артистов.

Виденье режиссера тоже оказалось любопытным. Вместе с Тристаном и Изольдой на сцене тенью кружилась в танце еще одна пара — словно метафизическое воплощение неземной любви главных героев произведения.

На удивление хорошо сошлись все составляющие спектакля: музыкальная и танцевальная части, актерская игра, режиссерская работа и, конечно, эмоциональный накал. Последнего оказалось более, чем достаточно.

«Мы впервые на этой сцене, у вас в гостях. Я хочу выразить уважение и признательность Правительству Оренбургской области, министерству культуры , директору театра и всем тем, кто окружил нас такой теплотой во время нашего присутствия», — поблагодарил директор белорусского театра Александр Петрович.

Интересно, что перед прилетом труппы белорусского театра в Оренбург одному из актеров пришла повестка в армию, и он вынужден был пойти отдавать свой воинский долг. За одну ночь актер оренбургского театра музкомедии влился в спектакль, с достоинством сыграв одну из ролей. Это ли не настоящий театр?

«Алые паруса», Екатеринбург

Мюзикл Свердловского театра музкомедии стал отличным завершением фестиваля. «Алые паруса» заметно отличались от предыдущих спектаклей. Во-первых, молодым актерским составом. Во-вторых, из всех постановок эта оказалась самой сбалансированной: идеальное соотношение музыкальной части и диалогов, динамика, ведущая зрителя от одной сцены к другой, и даже продолжительность спектакля. Отдельно стоит отметить отличное сочетание современных костюмов актеров массовки с классическим сюжетом.

Если труппы из Крыма и Беларуси отличились мастерством танца, то артистов театра из Екатеринбурга многие хвалили за хорошую вокальную подготовку. Впервые со сцены фестиваля голоса в музыкальных номерах звучали не только в унисон, но и разделялись на вокальные партии. Зрители остались под впечатлением.

Профессионализм артистов и успех, с которым прошел юбилейный «Гостиный двор», отметил композитор, куратор Оренбургского театра музыкальной комедии Ким Брейтбург.

«Несмотря на то, что большинство артистов впервые выступали на нашей сцене, они успели как-то обставить свои спектакли, передать их дух. Думаю, мы угадали с постановками и пригласили театры, наиболее интересные оренбургской публике. Спасибо нашим коллегам и зрителям за аншлаги на всех спектаклях. Люди с удовольствием слушали музыку, воспринимали актерскую игру и награждали артистов аплодисментами», — подвел итоги фестиваля Брейтбург.

Специально к закрытию юбилейного сезона оренбургские артисты написали гимн театрального фестиваля, положив свой текст на музыку песни «Замыкая круг».

На этом творческое общение между театрами не ограничилось. Выполнена еще одна важная миссия фестиваля — положено начало дружбе и сотрудничеству артистов из разных городов. В Крыму на гастролях оренбургские артисты уже побывали. Теперь их ждут с постановками в Белоруси.