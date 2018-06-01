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Алфёрова проведёт ночь с незнакомцем в «Школе современной пьесы»
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Алфёрова проведёт ночь с незнакомцем в «Школе современной пьесы» 

Свободная пресса 38 минут назад
Фото: Свободная пресса
7 июня в «Школе современной пьесы» будет показана лирическая комедия, «раскрывающая тайну загадочной и нежной героини, окутанная любовью, нежностью и вечными противоречиями в отношениях мужчины и женщины».
Каждая женщина мечтает встретить героя своего романа. И возраст не имеет значения. Только вот — где его найти? Иногда такая романтическая встреча может произойти при весьма необычных обстоятельствах. Именно так и случилось в спектакле «Ночь с незнакомцем» поставленном болгарским режиссером Пламеном Паневым по пьесе, которую специально для Ирины Алферовой написала драматург Наталья Савицкая. Героиня Ирины Алферовой — прекрасна, нежна, добродетельна. Но в жизни ее есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем — романтично, эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню Алферовой спустя годы.
«В этом спектакле есть все, что нужно для незабываемого вечера: лирическая комедия, трагедия и детектив», — говорится в пресс-релизе.
Пьеса «Ночь с незнакомцем» — лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица 2011».
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