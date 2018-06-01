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Москва глазами звезд: актер Яременко показал «свою» Сретенку
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Москва глазами звезд: актер Яременко показал «свою» Сретенку 

ТВ Центр 23 минуты назад
Фото: ТВ Центр
В путеводителе по Москве XIX века о Сретенке и прилегающих к ней переулках писали: «Это вечно грязный, хотя вовсе не бедный, постоянно копошащийся уголок Москвы». Современным москвичам, особенно после реконструкции, трудно представить эту красивую улицу в ином свете, отмечает «ТВ Центр».
В названиях многочисленных переулков сконцентрирована история этой части города. Пушкарев, Мясной, Колокольников, Печатников — это память о проживавших здесь ремесленниках. Есть что вспомнить об этих местах и актеру театра Моссовета Валерию Ярёменко.
"Я работал дворником, когда учился в институте и даже когда уже работал в театре. И я вам скажу: дорога была совсем другая. Мучился я очень серьезно. Все было перекошено. Сейчас это ровненькая уложенная местность", — рассказывает он.
Территория, за уборку которой отвечал Валерий Яременко, начиналась со Сретенки и тянулась в Большой Головин переулок.
"Покажу вам место, где я в первый раз вышел на работу. Я не мог дождаться утра и это было в половину шестого. Я ломом здесь долбил. И вот из этого крайнего окошка выглянул мужчина в белой майке. И на русском доступном языке объяснил, что я рановато этим занимаюсь", — вспоминает Яременко.
Угловое здание, жителям которого помешал выспаться Валерий Яременко в свой первый рабочий день, — купеческая усадьба Кирьяковых. Ее фасад, как и большинство других в историческом центре, отреставрирован. И как раз на втором этаже в девятнадцатом столетии жил основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн.
У этого переулка есть и небольшой секрет. Не все знают, что именно здесь находится служебный вход театра Маяковского. Убирать улицу в этом месте студенту Ярёменко нравилось, конечно, больше всего.
"Работая здесь вечером, я видел, как открывались двери и выходили артисты. Иногда парочками. И я даже понимал, у кого с кем какой роман наклевывается или уже роман", — говорит он.
Валерий Яременко мечтал здесь служить, но судьба распорядилась иначе — он попал в театр имени Моссовета.
"Вот 12 июня буду изменять в театре Бабкиной. У нас будет премьера — «Слуга двух господ», — говорит он.
Архитектурный облик Сретенки и ближайших переулков прост и относительно единообразен. Но невыразительным его сейчас никак не назовешь. Сретенка стала яркой и узнаваемой. И теперь можно сказать, что историческая справедливость восстановилась. Ведь до XVIII века именно она была главной улицей Москвы.
Екатерина Гоголева, Наталья Епифанова, Юрий Тимошин, «ТВ Центр».
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