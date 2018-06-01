Дивертисмент из известных мюзиклов представят в Культурном центре «Салют»

Студенты «Лаборатории мюзикла» в воскресенье, 3 июня, выступят на сцене Культурного центра «Салют» на улице Свободы и представят зрителям дивертисмент из известных мюзиклов: «Чикаго», «Король лев» и «Шахматы».

Музыкальный спектакль начнется в 19.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный без предварительной регистрации. (ск)