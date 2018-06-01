Дивертисмент из известных мюзиклов представят в Культурном центре «Салют» 

Студенты «Лаборатории мюзикла» в воскресенье, 3 июня, выступят на сцене Культурного центра «Салют» на улице Свободы и представят зрителям дивертисмент из известных мюзиклов: «Чикаго», «Король лев» и «Шахматы».
— Мастером курса «Лаборатории мюзикла» является Антон Преснов (режиссер российских версий мюзиклов «Чикаго», «Призрак оперы» и «Бал вампиров»), педагогами по вокалу — Елена Назарова, Анна Акопова и Олеся Коваленко.
Музыкальный спектакль начнется в 19.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный без предварительной регистрации. (ск)