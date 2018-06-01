В Хорошевском состоится концертная программа «Здравствуй, лето!»

На сцене Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых на улице Куусинена Хорошевского района в субботу, 2 июня, состоится концертная программа «Здравствуй, лето!»

— В программе — выступление оркестра духовых инструментов, студии бальных танцев, театра «Внутреннее зрение», шоу-группы «Премьер» и других коллективов ДК. Программу поддержат приглашенные артисты, — отметили организаторы.

Концерт начнется в 15.00 по адресу: Куусинена, д.19А (Малый зал). Проезд от станции метро «Полежаевская». Вход свободный. (ск)