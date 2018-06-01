Театральная эйфория в Ноябрьске: народ требует зрелища даже без хлеба

Первый катарсис и начало настоящего театрального сезона. Жители Ноябрьска настолько изголодались по искусству, что требуют третий, повторный показ премьерного спектакля.

В Ноябрьске впервые открыт театральный сезон. Первый на Ямале профессиональный театр с успехом показал премьерный спектакль по пьесе современного драматурга Александра Витера.

Пьеса «Станция или расписание желаний на завтра» популярна в режиссёрских кругах нашей родины, почти в каждом театре можно посмотреть разное воплощение правдивой и трогательной истории о самом главном.

Поэтому не удивительно, что режиссёр Анатолий Лобанов для знакомства со зрителями выбрал историю, над которой нужно думать. И не прогадал, несмотря на недосказанность, драматизм ситуации и глубокий философский смысл публика осталась довольна.

Спектакль был запланирован на 2 дня, но по просьбам изголодавшихся по театру ноябрян спектакль продлили на третий день. 2 июня 2018 года в премьер-зале Городского дома культуры и кино «Русь» можно будет заново пережить бурю эмоций и принять самое нелогичное в мире решение. Так что же такого особенного в спектакле с тремя актрисами и трэшовыми декорациями?

Три героини олицетворяют собой три типа личности: оптимистка, прагматик и мечтательница.

Все девушки примерного одного возраста, каждая из них оказалась на станции посреди леса в разное время. Всех их объединяет одно — они вышли на станцию в момент серьёзного выбора. Каждая молодая женщина пыталась разобраться в себе и понять, что же будет дальше с моей жизнью?

В городской суете девушки не придавали значения своим сомнениям. Они вроде бы всё знали и шли к своей цели. Однако оказавшись изолированы от мира, в месте подобном Бермудскому треугольнику, им пришлось вступить в диалог со своим «я».

На загадочной станции свои правила. Ты можешь получить всё что захочешь, кроме билета домой.

При этом ежедневно со станции отправляются все виды транспорта, просто билеты на него не продаются. Чтобы попасть на борт самолёта или сесть в поезд необходимо разобраться в себе настоящем и понять чего ты хочешь на самом деле. Здесь нет места сомнениям. Отсюда только прямо к цели.

История героинь пьесы в какой-то то момент перекликается с рассказом Антона Чехова «Крыжовник»

На первый взгляд всё просто, но иллюзия счастья со станции не вытащит. Девушки понимают это не сразу. Сначала они, как и любой на их месте, начинают загадывать желания одно абсурднее других. Они смогли за минуту попробовать сделать всё, о чем мечтали, но вместо ожидаемого освобождения получили лишь депрессию.

И в момент абсолютной пустоты девушки наконец-то поняли, что на самом деле они понятия не имеют, что на самом деле хотят от этой жизни. Они совсем запутались.

Финал спектакля нанесёт последний сокрушительный удар по иллюзиям героинь и зрителя. Настолько жизненной и честной концовки, я признаться не ожидала. Если в премьерный день все зрители в едином порыве аплодировали стоя, то во второй день встали лишь несколько.

Люди были настолько ошеломлены произошедшим, что оцепенели. Нет, не от ужаса. Просто не хотелось нарушать то странное чувство, в груди после которого, кажется, пришло понимание себя. Вслед за героинями вдруг понимаешь: «А всё ли хорошее есть мечта?»

«Я не хочу быть оригинальной, а хочу быть счастливой» — говорит Ольга.

Источник фотографий: Ноябрьский городской театр