Балет «Золушка» поставили на сцене кадетского училища на улице Маршала Чуйкова

На сцене Московского президентского кадетского училища имени Шолохова в рамках празднования окончания учебного года выступили учащиеся школы № 1273 «Вдохновение». Они показали кадетам и работникам училища прекрасный спектакль-балет «Золушка».

«Балет «Золушка» был поставлен на основе всем известной сказки Шарля Перро . Но балет — это не просто сказка. Это сказка, в которой все чудеса происходят на сцене в танце, под прекрасную музыку Сергея Прокофьева . Спектакль шел два часа с антрактом и был разделен на два действия. Декорации, костюмы — все было на высоте!», — говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что кадеты были в восторге от представленного спектакля. (вт)