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Балет «Золушка» поставили на сцене кадетского училища на улице Маршала Чуйкова
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Балет «Золушка» поставили на сцене кадетского училища на улице Маршала Чуйкова 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
На сцене Московского президентского кадетского училища имени Шолохова в рамках празднования окончания учебного года выступили учащиеся школы № 1273 «Вдохновение». Они показали кадетам и работникам училища прекрасный спектакль-балет «Золушка».
«Балет «Золушка» был поставлен на основе всем известной сказки Шарля Перро. Но балет — это не просто сказка. Это сказка, в которой все чудеса происходят на сцене в танце, под прекрасную музыку Сергея Прокофьева. Спектакль шел два часа с антрактом и был разделен на два действия. Декорации, костюмы — все было на высоте!», — говорится в сообщении учреждения.
Отмечается, что кадеты были в восторге от представленного спектакля. (вт)
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