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Выставка-ярмарка «Кладезь» откроется 4 июня на Советской площади
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Выставка-ярмарка «Кладезь» откроется 4 июня на Советской площади 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Православная выставка-ярмарка «Кладезь» пройдет с 4 по 14 июня на Советской площади в Нижнем Новгороде. Организатор программы — Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).
Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой, — проводит благотворительные выставки-ярмарки. Гостей «Кладезя» порадует художественное оформление изделий, но главное, что каждое из них изготовлено с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные, необходимые и красивые изделия ручной работы, люди тем самым помогают многодетным семьям, престарелым, одиноким, болящим. Всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.
Малышей порадует встреча со сказкой в кукольном театре «Батлейка» (спектакль «Под зелёным лапушком»). После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, поучаствовать в играх и викторинах. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы.
Все желающие смогут отправиться в необычное путешествие — в мир бумажного театра. Там каждый сможет стать сценаристом собственной сказки, создать силуэтного персонажа, оживить его, и поучаствовать в настоящем спектакле.
На протяжении всех десяти дней будет представлена культурно-историческая экспозиция «Беларуская хатка»», где расскажут о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала ХХ века. Также можно будет ознакомиться с фотовыставкой, посвящённой Святой преподобномученице великой княгине Елисавете и жизни Свято-Елисаветинской обители.
На различных площадках города состоятся духовно-просветительские мероприятия. Время работы выставки-ярмарки: с 10:00 до 19:00.
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