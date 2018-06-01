Балет «Спартак» покажут в Сосенском 

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В Доме культуры «Коммунарка» поселения Сосенское 13 июня состоится балетная постановка «Спартак».
— Это будет грандиозное мероприятие. Состав балетной труппы театра подобран из выпускников лучших хореографических школ России. Роль Спартака исполнит Сергей Скворцов, Красса — Алексей Конин, Фригию — Людмила Титова и Эгину — Марина Романова. Всего в постановке примут участие около 40 артистов балета, — рассказал сотрудник ДК «Коммунарка».
Он добавил, что бои и трюки поставил мастер спорта по боксу и кикбоксингу, неоднократный победитель и призер международных турниров, заслуженный тренер по восточным единоборствам Андрей Макаров.
Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный.