Московский драмтеатр на Малой Бронной даст во Владикавказе пять спектаклей 

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Труппа московского театра на Малой Бронной прибыла во Владикавказ (Северная Осетия) в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Они покажут в академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова пять спектаклей, сообщили ТАСС в его пресс— службе.
"Гастроли московского театра на Малой Бронной начались сегодня и продлятся до 11 июня. В нашем театре они представят в эти дни пять спектаклей. Вечером коллектив покажет «Ревизор» Гоголя в новом прочтении режиссера Сергея Голомазова, который тоже прибыл в республику", — сказал собеседник агентства.
Жители и гости республики смогут также увидеть спектакли «Сирано де Бержерак», «Княжна Марья», «Особые люди», «Деревья умирают стоя». В них будут задействованы известные в стране актеры Леонид Каневский, Даниил Страхов, Григорий Антипенко, Ольга Ломоносова, Анна Антоненко— Луконина и другие.
"Меня приглашали в ваш театр (Академический Русский театр — прим. ТАСС) после училища. И сегодня я с огромной радостью прилетел сюда. Надеюсь, что наш театр не огорчит зрителей, у нас замечательные актеры, постановки", — сказал журналистам заслуженный артист РСФСР, телеведущий Леонид Каневский.