Московский драмтеатр на Малой Бронной даст во Владикавказе пять спектаклей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. / ТАСС /. Труппа московского театра на Малой Бронной прибыла во Владикавказ (Северная Осетия) в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Они покажут в академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова пять спектаклей, сообщили ТАСС в его пресс— службе.

"Гастроли московского театра на Малой Бронной начались сегодня и продлятся до 11 июня. В нашем театре они представят в эти дни пять спектаклей. Вечером коллектив покажет «Ревизор» Гоголя в новом прочтении режиссера Сергея Голомазова , который тоже прибыл в республику", — сказал собеседник агентства.

"Меня приглашали в ваш театр (Академический Русский театр — прим. ТАСС) после училища. И сегодня я с огромной радостью прилетел сюда. Надеюсь, что наш театр не огорчит зрителей, у нас замечательные актеры, постановки", — сказал журналистам заслуженный артист РСФСР, телеведущий Леонид Каневский.