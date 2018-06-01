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Коллектив московского Театра.doc будет искать новое здание
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Коллектив московского Театра.doc будет искать новое здание 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коллектив московского Театра.doc вынужден покинуть свое помещение, где труппа существовала три года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе театра.
Весной этого года скончались основоположники Театра.doc. Художественный руководитель Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга и директор театра Елена Гремина — 16 мая.
"В числе наших актуальных задач — поиск нового помещения для театра, с тем, чтобы мы могли открыть новый сезон в этом новом помещении", — уточнили в пресс-службе, добавив, что помещение коллектив будет вынужден покинуть осенью этого года.
По данным пресс-службы, в пятницу было проведено собрание коллектива, на котором обсуждались актуальные организационные и творческие вопросы. Участниками собрания были намечены дальнейшие шаги для «стабилизации жизни театра в этот сложный и переходный
период». «Было решено,
что Театру.doc быть и жить дальше», — подчеркнули в театре.
Коллектив готовится представить летом в Москве три мероприятия — читки пьес Угарова в июне, вечер памяти Греминой 24 июня и благотворительный вечер в пользу театра в августе.
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