БДТ дарит 50% скидку на третий эпизод спектакля Могучего «Три толстяка»

БДТ дарит 50% скидку на третий эпизод спектакля «Три толстяка» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрея Могучего.

Для этого необходимо соблюсти несколько условий:

Найти в театре ростовые фигуры героев спектакля, сфотографироваться с ними и опубликовать фото на своей странице в ВКонтакте, Facebook или Instagram с хештегами #тритолстякавбдт и #хочувбдт.

Убедиться, что ваша страница открыта для просмотра всем пользователям и ждать сообщения от представителя театра.

Теперь вы — участник закрытой рассылки БДТ. Это значит, что именно вы первым узнаете о старте продаж билетов на новую часть театрального сериала «Три толстяка. Эпизод 3» и получите 50% скидку на билеты на этот спектакль.

Ранее БДТ выпустил новое видео к спектаклю. В ролике под названием «Космос, любовь, революция» актеры моментально превращаются из обычных людей в героев сказки-антиутопии.

По сюжету, в ходе научного эксперимента, проводимого в обстановке абсолютной секретности, был открыт порт в другое измерение и на Землю проник сгусток темной космической энергии «Три толстяка» («Т-3»), превративший жизнь людей в хаос, полный бессмысленного зла. Произошло это во время Великого Сближения — Сатурн встретился с Юпитером. Ученый Гаспар Арнери вынужден прервать свое затворничество из-за начавшегося в городе восстания против правительства энергии «Т-3». Он знакомится с революционерами из цирковой труппы — бесстрашным канатоходцем Тибулом и дерзкой и отважной гимнасткой Суок, которые полностью меняют его представление о жизни.