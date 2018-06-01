Армену Джигарханяну присудили премию за «Честь и достоинство»

82-летний Армен Джигарханян в последнее время не может оправиться от постоянных обсуждений его личной жизни. Уже больше полугода выяснение отношений и взаимных претензий артиста и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской обсуждают на телепередачах и в СМИ. Напомним, актер обвинил супругу в том, что она его предала, присвоив все его имущество себе. В итоге Виталина подала на развод и уволилась из театра Джигарханяна, где была директором.

Сегодня у Армена Борисовича произошло радостное событие. Ему присудили общественную премию «Честь и достоинство» за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу, об этом сообщили на сайте театра, которым он руководит. Также среди лауреатов в этом году значились — худрук Малого театра Юрий Соломин , выдающийся гроссмейстер Анатолий Карпов и композитор Евгений Дога . Джигарханян не смог приехать на награждение. Однако сотрудники театра забрали его диплом и «Золотую звезду».

По некоторым данным, артист только прошел профилактическое лечение и уже скоро собирается вернуться к работе. В середине месяца состоится закрытие сезона и он хочет обсудить дальнейшие планы с коллективом. Артистхочет запустить новый спектакль по пьесе Булгакова «Мольер», где он сыграет роль короля Людовика, сообщает издание «Комсомольская правда». Напомним, что недавно появлялись слухи о том, что Армен Борисович подыскивает себе замену, так как большую часть времени проводит в больницах.