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Армену Джигарханяну присудили премию за «Честь и достоинство»
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Армену Джигарханяну присудили премию за «Честь и достоинство» 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
82-летний Армен Джигарханян в последнее время не может оправиться от постоянных обсуждений его личной жизни. Уже больше полугода выяснение отношений и взаимных претензий артиста и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской обсуждают на телепередачах и в СМИ. Напомним, актер обвинил супругу в том, что она его предала, присвоив все его имущество себе. В итоге Виталина подала на развод и уволилась из театра Джигарханяна, где была директором.
Сегодня у Армена Борисовича произошло радостное событие. Ему присудили общественную премию «Честь и достоинство» за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу, об этом сообщили на сайте театра, которым он руководит. Также среди лауреатов в этом году значились — худрук Малого театра Юрий Соломин, выдающийся гроссмейстер Анатолий Карпов и композитор Евгений Дога. Джигарханян не смог приехать на награждение. Однако сотрудники театра забрали его диплом и «Золотую звезду».
По некоторым данным, артист только прошел профилактическое лечение и уже скоро собирается вернуться к работе. В середине месяца состоится закрытие сезона и он хочет обсудить дальнейшие планы с коллективом. Артистхочет запустить новый спектакль по пьесе Булгакова «Мольер», где он сыграет роль короля Людовика, сообщает издание «Комсомольская правда». Напомним, что недавно появлялись слухи о том, что Армен Борисович подыскивает себе замену, так как большую часть времени проводит в больницах.
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