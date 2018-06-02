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После скандального развода Джигарханяна наградили за «Честь и достоинство»
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После скандального развода Джигарханяна наградили за «Честь и достоинство» 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Оскандалившийся Армен Джигарханян получил почетную премию. Артиста наградили за «Честь и достоинство».
"Коллектив театра сердечно поздравляет любимого художественного руководителя, Народного артиста СССР с получением общественной премии «Честь и достоинство», — говорится в сообщении на сайте театра под руководством Джигарханяна.
Награду актеру присудили в номинации «за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу». Среди лауреатов премии также были народный артист СССР, руководитель Малого театра Юрий Соломин, гроссмейстер Анатолий Карпов и композитор Евгений Дога.
Отметим, что Армен Борисович за наградой не приехал. Диплом и «Золотую звезду» лауреата забрали сотрудники театра. Джигарханяну рассказали о премии, но он решил не прерывать лечение, пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
При этом Армен Борисович заверил сотрудников театра, что в скором времени приедет на работу. Дел у него накопилось не мало. 12 июня — закрытие сезона. Необходимо обсудить планы на новый сезон. А среди них — выпуск спектакля по пьесе Булгакова «Мольер», где Джигарханян собирается сыграть роль короля Людовика.
Напомним, что в прошлом году непростая Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской приковала к себе внимание буквально всей страны. Супруги решили развестись и устроили из этого события настоящее шоу, выставляя напоказ самые грустные семейные тайны.
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