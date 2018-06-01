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Накануне Международного дня защиты детей театр МОСТ выпустил 100-ый Волшебный Мостик
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Накануне Международного дня защиты детей театр МОСТ выпустил 100-ый Волшебный Мостик 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Им оказался «Тимур и его команда».
"Волшебный МОСТик" — это серии мини-спектаклей по произведениям из «золотого» фонда детской литературы: «Тимур и его команда», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Питер Пэн», «Остров сокровищ», и прочие. Театр МОСТ, который в этом году отпраздновал совершеннолетие, запустил этот экспериментальный проект по просьбе постоянных зрителей, которые «выросли», стали родителями и предложили актерам почитать хрестоматийные книги для детей.
В театре МОСТ юные зрители чувствуют себя героями захватывающих представлений, идущих на расстоянии «вытянутой руки». В подготовку «Волшебного МОСТика » включились оба режиссера театра — Евгений Славутин и Георгий Долмазян. Вскоре к ним присоединилась победитель режиссерского конкурса к 15-летию театра Мария Самсонова.
"Секрет успеха сегодня гайдаровского «Тимура и его команды» прост: крепкая дружба, борьба с несправедливостью, помощь попавшим в беду и первая любовь — вот она, настоящая жизнь, которая нужна нынешней юной публике"— не скрывает режиссер Мария Самсонова.
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