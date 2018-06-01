Накануне Международного дня защиты детей театр МОСТ выпустил 100-ый Волшебный Мостик

Им оказался «Тимур и его команда».

"Волшебный МОСТик" — это серии мини-спектаклей по произведениям из «золотого» фонда детской литературы: «Тимур и его команда», «Путешествие Нильса с дикими гусями», « Питер Пэн », «Остров сокровищ», и прочие. Театр МОСТ, который в этом году отпраздновал совершеннолетие, запустил этот экспериментальный проект по просьбе постоянных зрителей, которые «выросли», стали родителями и предложили актерам почитать хрестоматийные книги для детей.

"Секрет успеха сегодня гайдаровского «Тимура и его команды» прост: крепкая дружба, борьба с несправедливостью, помощь попавшим в беду и первая любовь — вот она, настоящая жизнь, которая нужна нынешней юной публике"— не скрывает режиссер Мария Самсонова.