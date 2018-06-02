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Опера Приморской сцены Мариинки выступит на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге
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Опера Приморской сцены Мариинки выступит на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра выступит в субботу на международном фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Артисты филиала представят на сцене Концертного зала Мариинки комическую оперу «Мавра» Игоря Стравинского, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.
"Постановка Вячеслава Стародубцева предлагает решение в духе знаменитых русских водевилей с переодеваниями. Музыкальные сцены сменяются разговорными, где за основу взят текст пушкинском поэмы «Домик в Коломне», не вошедший в либретто", — сказала она, отметив, что монологи «исполняет загримированный под Пушкина актер, предваряя и комментируя оперные события, а подчас выступая и непосредственным участником сценического действия».
За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков. Перед зрителями выступят солисты Анастасия Кикоть (Параша), Лаура Бустаманте (соседка), Ирина Колодяжная (мать), Всеволод Марилов (гусар).
Балетная труппа Приморского филиала привезет свои работы в Санкт-Петербург с 31 июля по 12 августа. На исторической сцене представят балеты «Корсар», «Жизель» и «Спящая красавица», приуроченные к празднованию 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа.
Приморская сцена Мариинского театра — один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, построенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. В 2016 году филиал представил самый крупный культурный проект региона — международный дальневосточный фестиваль «Мариинский», ставший ежегодным летним музыкальным форумом. В репертуаре Приморского филиала — 17 оперных и 13 балетных спектаклей.
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