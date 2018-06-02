Опера Приморской сцены Мариинки выступит на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

"Постановка Вячеслава Стародубцева предлагает решение в духе знаменитых русских водевилей с переодеваниями. Музыкальные сцены сменяются разговорными, где за основу взят текст пушкинском поэмы «Домик в Коломне», не вошедший в либретто", — сказала она, отметив, что монологи «исполняет загримированный под Пушкина актер, предваряя и комментируя оперные события, а подчас выступая и непосредственным участником сценического действия».

За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков . Перед зрителями выступят солисты Анастасия Кикоть (Параша), Лаура Бустаманте (соседка), Ирина Колодяжная (мать), Всеволод Марилов (гусар).

Балетная труппа Приморского филиала привезет свои работы в Санкт-Петербург с 31 июля по 12 августа. На исторической сцене представят балеты «Корсар», «Жизель» и «Спящая красавица», приуроченные к празднованию 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа.

Приморская сцена Мариинского театра — один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, построенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. В 2016 году филиал представил самый крупный культурный проект региона — международный дальневосточный фестиваль «Мариинский», ставший ежегодным летним музыкальным форумом. В репертуаре Приморского филиала — 17 оперных и 13 балетных спектаклей.