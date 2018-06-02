Ещё
В Вашингтоне открывается фестиваль детских русскоязычных театров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Вашингтоне открывается фестиваль детских русскоязычных театров 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров открывается в Вашингтоне театрализованным Пушкинским балом.
Театральный детский Пушкинский бал проходит в посольстве РФ в США в рамках Месяца русской культуры в Вашингтоне. По задумке организаторов, его гости могут не только окунуться в пушкинскую эпоху, но и перенестись в мир сказок знаменитого русского писателя. Для участников бала, который знаменует начало ежегодного детского театрального фестиваля, подготовлены музыкальная программа, угощения и насыщенная концертно-развлекательная программа.
Как рассказала РИА Новости Светлана Соколова, президент Американской ассоциации русского языка, культуры и образования (ААРКО-AARCE), по инициативе которой проходит фестиваль, в нем принимают участие 18 театральных коллективов из США и Канады. Она рассказала, что в отличие от прошлых фестивалей, в этом году наиболее профессиональные коллективы получили возможность показать зрителям свои «большие» спектакли продолжительностью до двух часов.
Показы спектаклей пройдут на сцене вашингтонского театра " Гринберг" 2-3 июня, вечером в воскресенье состоится награждение победителей конкурсной программы фестиваля. Выбирать победителей будет жюри под председательством актера, режиссера, заслуженного артиста РФ, основателя Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александра Федорова.
Помимо просмотра спектаклей своих сверстников молодые актеры смогут принять участие в мастер-классах, увидеть выставку детских рисунков, посмотреть созданные молодыми мультипликаторами произведения.
В рамках фестиваля в Вашингтоне также проходит конкурс среди русскоязычных талантливых детей «PLANET ART — WASHINGTON», в котором состязаются юные художники, музыканты, певцы и танцоры.
РИА Новости: последние новости
Театральный фестиваль "Толстой Weekend" расширил географию в новом сезоне "Дневник читателя". Книги на "Красной площади" В Нижнем Новгороде открыли детский театр "Вера" после реконструкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест31
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного12
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности10
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение