В Вашингтоне открывается фестиваль детских русскоязычных театров

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости . Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров открывается в Вашингтоне театрализованным Пушкинским балом.

Театральный детский Пушкинский бал проходит в посольстве РФ в США в рамках Месяца русской культуры в Вашингтоне. По задумке организаторов, его гости могут не только окунуться в пушкинскую эпоху, но и перенестись в мир сказок знаменитого русского писателя. Для участников бала, который знаменует начало ежегодного детского театрального фестиваля, подготовлены музыкальная программа, угощения и насыщенная концертно-развлекательная программа.

Как рассказала РИА Новости Светлана Соколова , президент Американской ассоциации русского языка, культуры и образования (ААРКО-AARCE), по инициативе которой проходит фестиваль, в нем принимают участие 18 театральных коллективов из США и Канады. Она рассказала, что в отличие от прошлых фестивалей, в этом году наиболее профессиональные коллективы получили возможность показать зрителям свои «большие» спектакли продолжительностью до двух часов.

Показы спектаклей пройдут на сцене вашингтонского театра " Гринберг" 2-3 июня, вечером в воскресенье состоится награждение победителей конкурсной программы фестиваля. Выбирать победителей будет жюри под председательством актера, режиссера, заслуженного артиста РФ, основателя Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александра Федорова

Помимо просмотра спектаклей своих сверстников молодые актеры смогут принять участие в мастер-классах, увидеть выставку детских рисунков, посмотреть созданные молодыми мультипликаторами произведения.

В рамках фестиваля в Вашингтоне также проходит конкурс среди русскоязычных талантливых детей «PLANET ART — WASHINGTON», в котором состязаются юные художники, музыканты, певцы и танцоры.