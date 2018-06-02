Александр Калягин откроет Международную летнюю театральную школу в Звенигороде

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья в 12-й раз откроется в субботу в Звенигороде. Автором проекта является Союз театральных деятелей (СТД) РФ, а бессменным художественным руководителем учебного заведения выступает председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин , который ежегодно лично приветствует новых участников театральной школы, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Я счастлив и горжусь тем, что наш Союз уже двенадцать лет подряд проводит Международную театральную школу. Это по-настоящему благое дело", — сказал ТАСС Александр Калягин.

Он отметил, что в 2018 году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира, в числе которых Германия, Дания, Австрия, США, Великобритания, Тунис, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан, Армения и многие другие государства.

Церемония открытия школы традиционно пройдет на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород» в формате театрального «капустника». «Молодых актеров ждет напутствие от художественного руководителя Школы Александра Калягина, а также от педагогов и режиссеров проекта. В этом году церемонию открытия готовит Юрий Квятковский — режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, один из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Сharles La Tannes», — проинформировали в пресс-службе СТД.

Школьный курс и диплом

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Обучение в Театральной школе СТД — бесплатное. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ

Педагогический состав Школы — это ведущие специалисты из лучших вузов страны. Основная профессиональная дисциплина — мастерство актера — представлена тремя мастерскими с уникальными авторскими методиками под руководством Вениамина Фильштинского Игоря Яцко и Гитиса Падегимаса.

Алексей Бородин, Вениамин Смехов, Игорь Золотовицкий. За время обучения студенты также проходят подготовку по следующим курсам: сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец, фехтование, вокал. Кроме того, в расписание Летней театральной школы включены творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра. В 2018 году мастер-классы проведут Александр Калягин, Адольф Шапиро

ХII Международная летняя театральная школа продлится до 28 июня. «По окончании обучения выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца», — сообщили в пресс-службе СТД.