Артисты из 30 стран примут участие в Международной летней театральной школе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости . Международная летняя театральная школа молодых профессиональных артистов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья в 12-й раз откроется в России.

В этом году конкурсный отбор прошли 90 артистов из 30 стран, в числе которых Германия, Дания, Великобритания, США, Австрия, Словакия и другие. Торжественное открытие состоится в творческой резиденции Союза театральных деятелей (СТД) России «Звенигород» 2 июня.

Международная театральная школа — масштабный, не имеющий аналогов в мире образовательный проект в сфере театрального искусства. Художественный руководитель школы — народный артист РФ, председатель СТД РФ Александр Калягин

Церемония открытия школы по традиции пройдет на открытом воздухе в резиденции СТД РФ «Звенигород» в формате театрального капустника. Режиссер — Юрий Квятковский

"Думаю, что успех школы у молодых профессиональных актеров связан прежде всего с тем, что мы сумели привлечь потрясающих педагогов, режиссеров, вдающихся мастеров отечественного театра. Ведь не секрет, что русская театральная школа продолжает оставаться одной из лучших в мире", — сказал накануне открытия школы Калягин.

В рамках трехнедельного обучения в школе проходят занятия по сценической речи, сценическому движению, вокалу, танцу, ритмике, фехтованию.

Итогом обучения станет показ спектаклей с участием выпускников школы, которые пройдут в Москве в Театральном центре «На Страстном».

Выпускники получат диплом о повышении квалификации государственного образца. Обучение в школе бесплатное.