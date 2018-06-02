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Артисты из 30 стран примут участие в Международной летней театральной школе
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Артисты из 30 стран примут участие в Международной летней театральной школе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная летняя театральная школа молодых профессиональных артистов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья в 12-й раз откроется в России.
В этом году конкурсный отбор прошли 90 артистов из 30 стран, в числе которых Германия, Дания, Великобритания, США, Австрия, Словакия и другие. Торжественное открытие состоится в творческой резиденции Союза театральных деятелей (СТД) России «Звенигород» 2 июня.
Международная театральная школа — масштабный, не имеющий аналогов в мире образовательный проект в сфере театрального искусства. Художественный руководитель школы — народный артист РФ, председатель СТД РФ Александр Калягин.
Церемония открытия школы по традиции пройдет на открытом воздухе в резиденции СТД РФ «Звенигород» в формате театрального капустника. Режиссер — Юрий Квятковский.
В этом году педагогами и режиссерами школы станут Вениамин Фильштинский, Игорь Яцко, Михаил Мокеев, Игорь Золотовицкий и другие.
Мастер-классы проведут такие мастера, как Адольф Шапиро, Алексей Бородин, Вениамин Смехов, Игорь Золотовицкий.
"Думаю, что успех школы у молодых профессиональных актеров связан прежде всего с тем, что мы сумели привлечь потрясающих педагогов, режиссеров, вдающихся мастеров отечественного театра. Ведь не секрет, что русская театральная школа продолжает оставаться одной из лучших в мире", — сказал накануне открытия школы Калягин.
В рамках трехнедельного обучения в школе проходят занятия по сценической речи, сценическому движению, вокалу, танцу, ритмике, фехтованию.
Итогом обучения станет показ спектаклей с участием выпускников школы, которые пройдут в Москве в Театральном центре «На Страстном».
Выпускники получат диплом о повышении квалификации государственного образца. Обучение в школе бесплатное.
Проект проходит в рамках госпрограммы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Минкультуры.
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