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Большие гастроли Свердловского театра в Хабаровске превратятся в малые
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Большие гастроли Свердловского театра в Хабаровске превратятся в малые 

Хабаровский край сегодня 52 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровск на гастроли приедет Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга. Правда, вместо обещанных шести спектаклей уральские артисты покажут только три, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Как нам сообщили коллеги из Екатеринбурга, в последний момент им урезали финансирование, из-за чего они вынуждены вдвое сократить своё пребывание в Хабаровске и, соответственно, репертуар, — пояснила зав литературно-драматургической части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родез.
В итоге хабаровские зрители увидят три постановки уральского театра. 26 июня на сцене музыкального театра состоится спектакль «Мастер и Маргарита», 27-го там же театралы могут посмотреть шоу «Только для женщин». Завершатся гастроли 28 июня: в этот день в театре драмы пройдёт комедия-водевиль «Ханума». Начало всех спектаклей в 19.00. Зрители, успевшие купить билеты на другие спектакли, могут вернуть их в театральные кассы. Напомним, что визит Свердловского государственного академического театра драмы в Хабаровск состоится благодаря федеральной программы «Большие гастроли». Ранее в рамках этой программы в дальневосточной столице и Комсомольске-на-Амуре уже успел побывать знаменитый столичный театр им. Вахтангова. В августе труппа Хабаровского краевого театра драмы нанесёт ответный визит в Екатеринбург.
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