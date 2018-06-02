В посольстве РФ в США состоялся Пушкинский бал

ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров /. В посольстве России в Вашингтоне в пятницу состоялся театрализованный Пушкинский бал. Мероприятие, на которое были приглашены свыше 600 детей и их родителей из русскоязычной общины из разных городов и штатов, проходило в рамках программы Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров. О событии и смотре рассказала корреспонденту ТАСС президент Американской ассоциации русского языка, культуры и образования Светлана Соколова , которая также является руководителем совета учредителей фестиваля.

Перед началом бала с приветственным словом выступил советник-посланник российского посольства Сергей Кошелев . «Театральный фестиваль каждый год набирает свои позиции в русскоязычной Америке — это очень и очень отрадно», — отметил он. «Я хотел бы выразить вам признательность за то, что вы сохраняете в памяти, за то, что вы помните русскую культуру, и, разумеется, являетесь проводниками культуры русскоязычной Америки», — добавил Кошелев, обращаясь к юным гостям и их родителям.

Бал проводится в Вашингтоне уже восьмой год подряд, его программа включает выставки книг и детских рисунков, тренинги и мастер-классы для юных актеров и их учителей, в частности, учителей русского языка. Как ранее рассказывали организаторы фестиваля, главная его ценность заключается в том, что дети из России и других бывших советских республик, оказавшиеся вместе со своими родителями в США и Канаде, не отрываются от русской культуры и не забывают русский язык. Уже третий год подряд посольство России в Вашингтоне предоставляет площадку для проведения Пушкинского бала, который с каждым годом привлекает все больше детей, приезжающих для участия в фестивале.

"Это как подарок детям, которые приезжают на театральный фестиваль из разных городов", — рассказала Соколова о бале. По ее словам, мероприятие дает возможность «детям показать себя, помимо театральной сцены».

"Мы делаем Пушкинский бал в русском стиле, на который приходят в театрализованных костюмах. Сейчас у нас новая тема бала: в этом году бал будет во «дворце царя Салтана», — поведала она корреспонденту ТАСС перед началом торжественного вечера. «Это театрализованное представление, где дети разучивают танцы, изучают культуру», — добавила Соколова.

О мероприятии

В 2018 году под крышей Музыкальной гостиной и других залов российской дипмиссии собрались свыше 600 гостей. Соколова рассказала, что «посольство каждый раз с опаской смотрит на то, как можно организовать такое огромное количество детей», однако в итоге все складывается успешно и, по сравнению с первым балом в 2015 году, число гостей удвоилось. «Первый год нам разрешили 300 человек, а в этом году нам уже дали разрешение на 600 гостей», — пояснила она.

Помимо самого бала, в течение вечера в российском диппредставительстве проводились различные конкурсы, квесты, состоялись концерты, к тому же для юных гостей посольство специально подготовило «сладкий стол». Перед началом бала в Музыкальной гостиной также прошли выступления молодых дарований в рамках музыкальной части конкурса «Планета искусств», который проходит в Вашингтоне с 1 по 3 июня.

Касаясь театрального фестиваля, руководитель совета учредителей рассказала о большом размахе смотра. «Родители тратят огромное количество денег, чтобы их дети смогли приехать с Аляски, из Техаса на три-четыре дня и поучаствовать в программе фестиваля», — отметила Соколова. «Ведь главная задача фестиваля, которую мы ставим, — это гастрольная деятельность, чтобы дети могли показать свои спектакли на разных площадках, в разных странах, в разных городах, где у них появляется очень много друзей», — убеждена она.

Как отметили организаторы, в 2018 году планируется в рамках смотра 1-6 июня провести для молодых дарований экскурсии по литературным местам Вашингтона, в том числе посетить памятник Пушкину, музей Марины Цветаевой , аллеи русских поэтов и композиторов. Также предусмотрены выступления почетных гостей фестиваля, показ мультфильмов, сделанных детьми. «Особенность фестиваля этого года — сильные театры получили возможность привезти и показать зрителям свои полноценные спектакли, продолжительностью по 1,5-2 часа. Всего на смотре ожидается несколько тысяч гостей», — отмечается в пресс-релизе оргкомитета.

Соколова обратила внимание на то, что одну из трех площадок для фестиваля — 300-местный зал театра Гринберга — третий год подряд предоставил столичный Американский университет, при котором в последние годы работает профильный Кармеловский институт русской истории и культуры. Часть мероприятий пройдет в Российском культурном центре.