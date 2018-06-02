Екатеринбург: афиша самых интересных мероприятий на июнь

К нему не зарастет народная тропа…

В день рождения великого русского поэта 6 июня в Екатеринбурге в 19:00 во Дворце молодежи состоится спектакль «Пушкин» с участием Народного артиста России Сергея Безрукова в главной роли. Свой уникальный взгляд на судьбу Александра Сергеевича Пушкина представила творческая группа театра С. Безрукова. В спектакле поэт показан в простых человеческих эмоциональных красках: озорной, любящий пошутить и при этом умеющий сразить колкой фразой, вспыльчивый и амбициозный. И в тоже время, он неудержимо ранимый, любящий свою жену и друзей, готовый сражаться до смерти, чтобы защитить свою честь. На сцене будет представлен довольно большой промежуток жизни поэта со ссылки в Михайловское в 1825 году, до 1837 года, когда состоялась роковая дуэль. Зритель словно еще раз переживет смерть Александра Сергеевича, ощутит всю горечь потери. Фото: sergeybezrukov.ru Если вы не успели приобрести билеты на грандиозный спектакль С. Безрукова, а душа требует лирического настроения, то поторопитесь, возможно, в театре музыкальной комедии вы успеете забрать билет на мировую премьеру мюзикла «Казанова», которая состоится 26 июня в Театре Музыкальной Комедии в 18:30. Мюзикл уникален по своему сюжету, драматизму и роскоши. Порядка 300 костюмов и масштабные декорации тому подтверждение. В основе постановки — пьеса Марины Цветаевой «Приключение». Парадокс и интрига мюзикла в том, что знаменитый ловелас представлен страстным однолюбом, и это еще не все сюрпризы… Фото: alexfrandetti.ru Любовь, полет и музыка…

Летние каникулы должны начинаться с праздника. Цирк дю Солей привезет в Екатеринбург шоу OVO, которое будет идти с 6 по 10 июня в павильоне №1 на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Надо сказать, что впервые постановка рассчитана на детскую аудиторию. Она прошла проверку временем и гастролирует по миру с 2009 года. Ребята окунуться в загадочный мир насекомых, увидят гигантское яйцо 8.5 метра и почти девятиметровый цветок. А невероятные трюки артистов удивят даже тех взрослых, кто уже однажды видел Cirque du Soleil и знает, на что способны артисты такого высокого уровня. Фото: theafisha.ru Невероятное представление увидят екатеринбуржцы с 1 по 13 июня. В Театре юного зрителя состоится фантастический спектакль «La Veritа» всемирно известного режиссера Даниэле Финци Паски. Постановка впитала в себя все лучшее, на что способен человек: акробатические трюки на пределе человеческих возможностей, живое вокальное исполнение, безумные танцы и даже юмор. На протяжении всего представления зритель не престает удивляться! Одни только декорации и костюмы уже дают заявку на масштабность проекта. Надо сказать, что на создание «La Veritа» Даниэле Финци Паска вдохновил шедевр Сальвадора Дали — занавес к балету «Безумный Тристан». На протяжении трёх лет в спектакле присутствовал подлинный занавес Дали. Сейчас его заменила сертифицированная копия. Именно жизнь Дали, его по-детски наивное понимание мира, добра и любви передалось в атмосфере всего спектакля. За разговорами о вечном «La Veritа» выдержала более 400 постановок и 60 городов. Фото: eventsinrussia.com Пофестивалим!

Фестивали бывают разными, но для Екатеринбурга, как города, который в этом году почетно принимает на своих просторах Чемпионат мира по футболу, самым важным в этом году будет фестиваль болельщиков FIFA 2018. Он состоится 14-15 июня в парке им. Маяковского. В дни фестиваля запланирована обширная развлекательная программа. Но в целом, фан-зона рассчитана на просмотр матчей. На открытой площадке там смонтируют трибуны, в том числе для маломобильных граждан, чтобы можно было наблюдать трансляцию матча в безопасном месте. Фото: wc2018.tv