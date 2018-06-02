Молодёжный театральный центр «Космос» в Тюмени получил гранты на творческие проекты

Грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов «MyArt» в общей сумме составляет 2 миллиона рублей, из которых каждый участник будет претендовать на сумму от 50 до 500 тысяч. В 2017 году конкурс должен был соответствовать театральной и близкой к ней тематике, но в 2018 году направления конкурса расширены организаторами — образовательные, гастрольные, издательские, экспозиционные проекты дополнены музыкальными и социально-театральными проектами. В конкурсе могли принимать участие молодые режиссёры, писатели, танцовщики, музыканты, актёры и художники.