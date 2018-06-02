IV Международный форум «Белая акация» завершился на Ставрополье

48 выставок, мастер-классов, кинопоказов, спектаклей, встреч с писателями, музыкантами и актёрами.

Открыли форум, по традиции, балетом на главной площади Ставрополя. На этот раз — артисты Национального русского балета «Возрождение» спектаклем «Карнавальная ночь».

В воскресенье молодые режиссёры и продюсеры устроили презентацию сценариев. Отбор был жёстким, а время на выступление — ограниченным, зато победителям удастся осуществить мечту и снять кинофильм, который выйдет в прокат. Те, кому в этот раз не повезло, узнали много нового от руководителя Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина , который провёл мастер-класс.

Жителям Железноводска удалось встретиться с актёром Александром Балуевым . Он выступил в городском дворце культуры, рассказал о фильмах, в которых снимался, прочёл стихи Пушкина и произвёл огромное впечатление на публику.

«Таким артистам, как Балуев, веришь. Как будто бы не фильм смотришь, а наблюдаешь за жизнью героев со стороны, становишься участником роковых событий, которые оставляют в душе глубокий тяжёлый след и пробуждают в людях человечность и доброту», — поделилась впечатлением одна из зрительниц Юлия Небыльшинец.

«Белая акация» порадовала театралов спектаклями «Буржуазные страсти и пролетарский восторг» и «Жил человек», музыкальной постановкой Ставропольского отделения СТД РФ «Наш дворик» и опереттой «Цыганский барон».

В галерее «Паршин» открыли выставку художников и скульпторов Юга России. На следующий день ставропольцев ждал пленэр на Крепостной горе, где преподаватели учили детей рисовать гуашью. Рядом со школьниками и студентами работали известные художники Краснодара, Новороссийска, Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Ростова-на-Дону и Республики Беларусь.

Практически все мероприятия «Белой акации» предусматривали свободный вход. Отличился только Ставрополь. Здесь, по словам министра культуры края Татьяны Лихачёвой, решили «упорядочить пропускную систему» и брали за вход на встречи с артистами по 100 рублей.