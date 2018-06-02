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IV Международный форум «Белая акация» завершился на Ставрополье
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IV Международный форум «Белая акация» завершился на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 24 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
48 выставок, мастер-классов, кинопоказов, спектаклей, встреч с писателями, музыкантами и актёрами.
Открыли форум, по традиции, балетом на главной площади Ставрополя. На этот раз — артисты Национального русского балета «Возрождение» спектаклем «Карнавальная ночь».
В воскресенье молодые режиссёры и продюсеры устроили презентацию сценариев. Отбор был жёстким, а время на выступление — ограниченным, зато победителям удастся осуществить мечту и снять кинофильм, который выйдет в прокат. Те, кому в этот раз не повезло, узнали много нового от руководителя Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина, который провёл мастер-класс.
Жителям Железноводска удалось встретиться с актёром Александром Балуевым. Он выступил в городском дворце культуры, рассказал о фильмах, в которых снимался, прочёл стихи Пушкина и произвёл огромное впечатление на публику.
«Таким артистам, как Балуев, веришь. Как будто бы не фильм смотришь, а наблюдаешь за жизнью героев со стороны, становишься участником роковых событий, которые оставляют в душе глубокий тяжёлый след и пробуждают в людях человечность и доброту», — поделилась впечатлением одна из зрительниц Юлия Небыльшинец.
В Ессентуки приехала Анна Большова, в Будённовск — Ольга Прокофьева, в Пятигорск — Юлия Рутберг, а ставропольцы пришли на встречу с Даниилом Спиваковским.
«Белая акация» порадовала театралов спектаклями «Буржуазные страсти и пролетарский восторг» и «Жил человек», музыкальной постановкой Ставропольского отделения СТД РФ «Наш дворик» и опереттой «Цыганский барон».
В галерее «Паршин» открыли выставку художников и скульпторов Юга России. На следующий день ставропольцев ждал пленэр на Крепостной горе, где преподаватели учили детей рисовать гуашью. Рядом со школьниками и студентами работали известные художники Краснодара, Новороссийска, Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Ростова-на-Дону и Республики Беларусь.
Практически все мероприятия «Белой акации» предусматривали свободный вход. Отличился только Ставрополь. Здесь, по словам министра культуры края Татьяны Лихачёвой, решили «упорядочить пропускную систему» и брали за вход на встречи с артистами по 100 рублей.
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