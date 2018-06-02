Почему российские звезды «позеленели»

Кто в этом году пробежался по набережным Москвы вместе с Натальей Водяновой , что думает о парке «Зарядье» знаменитый пират Джонни Депп и кто из знаменитостей пришел посмотреть на режиссерский дебют актрисы Юлии Пересильд ? «МИР 24» представляет самые яркие события из жизни знаменитостей.

Звезды «позеленели». В центре Москвы состоялся благотворительный забег, организованный фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». «Когда мы только говорили о том, что будем проводить эти марафоны, конечно, мы мечтали, что когда-нибудь пробежим в сердце нашей страны. Все-таки мы „бегущие сердца“, — говорит Водянова.

В марафоне приняли участие 15 тысяч человек, среди них — звезды театра, кино и шоубизнеса. Участники забега выбирали дистанцию по силам: кто четыре километра, кто десять, а самые выносливые — 20 километров. „Мне написала Полина Киценко . Спросила: пробежишь? Я сказала: пробегу. И улетела. Я только вчера прилетела. Очень рада увидеть здесь всех своих друзей“, — говорит актриса Ингеборга Дапкунайте

Фотографиями с забега звезды делились в соцсетях. Судя по улыбающимся лицам, кажется, что все с легкостью преодолели дистанцию. В итоге участникам марафона удалось собрать на благотворительность 53 миллиона рублей.

И напоследок, самый знаменитый в мире пират — актер Джонни Депп — прилетел в Москву. Группа „Голливудские вампиры“, в которую входят Депп и Элис Купер , выступила с концертом в „Олимпийском“. Перед выступлением Джонни гулял по улицам российской столицы. Он прошел по Красной площади и посетил Мавзолей. После этого побывал в парке „Зарядье“, а потом даже осмотрел дом-музей Владимира Маяковского. Конечно, остаться неузнанным у Джонни не было никаких шансов. Фанаты просили с ним сфотографироваться, и обаятельный пират не отказал никому.

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