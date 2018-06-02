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Почему российские звезды «позеленели»
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Почему российские звезды «позеленели» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Кто в этом году пробежался по набережным Москвы вместе с Натальей Водяновой, что думает о парке «Зарядье» знаменитый пират Джонни Депп и кто из знаменитостей пришел посмотреть на режиссерский дебют актрисы Юлии Пересильд? «МИР 24» представляет самые яркие события из жизни знаменитостей.
Звезды «позеленели». В центре Москвы состоялся благотворительный забег, организованный фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». «Когда мы только говорили о том, что будем проводить эти марафоны, конечно, мы мечтали, что когда-нибудь пробежим в сердце нашей страны. Все-таки мы „бегущие сердца“, — говорит Водянова.
В марафоне приняли участие 15 тысяч человек, среди них — звезды театра, кино и шоубизнеса. Участники забега выбирали дистанцию по силам: кто четыре километра, кто десять, а самые выносливые — 20 километров. „Мне написала Полина Киценко. Спросила: пробежишь? Я сказала: пробегу. И улетела. Я только вчера прилетела. Очень рада увидеть здесь всех своих друзей“, — говорит актриса Ингеборга Дапкунайте.
Фотографиями с забега звезды делились в соцсетях. Судя по улыбающимся лицам, кажется, что все с легкостью преодолели дистанцию. В итоге участникам марафона удалось собрать на благотворительность 53 миллиона рублей.
Актриса Юлия Пересильд на днях принимала поздравления с первой режиссерской работой. В Москве она представила спектакль „Каштанка“ Псковкого театра драмы. Каштанка — это дворовая девчонка, открывшая в себе талант писать песни и ставшая рок-звездой. С этой постановки начался ежегодный фестиваль искусств „Черешневый лес“. Гостями мероприятия стали бизнесмен Роман Абрамович, режиссер Алексей Учитель, актеры Марина Александрова, Андрей Бурковский и многие другие.
И напоследок, самый знаменитый в мире пират — актер Джонни Депп — прилетел в Москву. Группа „Голливудские вампиры“, в которую входят Депп и Элис Купер, выступила с концертом в „Олимпийском“. Перед выступлением Джонни гулял по улицам российской столицы. Он прошел по Красной площади и посетил Мавзолей. После этого побывал в парке „Зарядье“, а потом даже осмотрел дом-музей Владимира Маяковского. Конечно, остаться неузнанным у Джонни не было никаких шансов. Фанаты просили с ним сфотографироваться, и обаятельный пират не отказал никому.
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