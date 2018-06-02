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Московский Театр.doc собирается искать новое здание
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Московский Театр.doc собирается искать новое здание 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Труппа московского Театра.doc планирует переезжать в новое здание, поскольку заканчивается срок аренды помещения в центре столицы, сообщил РИАМО в субботу представитель театра.
Сейчас театр располагается в Малом Казенном переулке в центре Москвы.
«Собираемся искать новое здание, заканчивается аренда. Когда будем переезжать, пока непонятно», — сказал собеседник агентства.
Как отмечается на сайте организации, театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий и независимый коллективный проект, многие работы которого выполняются волонтерами.
Спектакли театра приглашали на престижные театральные фестивали в Польше, Франции, Германии, Венгрии, странах Балтии, в крупных российских городах. Театр.doc получал премии «Самый креативный театр» журнала «Креатив» (2003), кинофестиваля «Сталкер» (2005).
Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер 2 апреля от сердечного приступа. Директор Театра.doc, режиссер и драматург Елена Гремина скончалась 16 мая, причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.
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