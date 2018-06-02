Ещё
Атмосфера постапокалипсиса: сотни новосибирцев встретили лето на фестивале ZNAKИ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Атмосфера постапокалипсиса: сотни новосибирцев встретили лето на фестивале ZNAKИ 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером новосибирцы в ярких костюмах собрались на X фестивале молодёжных субкультур ZNAKИ возле театра «Глобус».
В день фестиваля, на радость участникам, царила небывалая тёплая погода. Юбилейный фестиваль ZNAKИ превратился в настоящий праздник начала лета.
На площадках фестиваля традиционно прошёл парад костюмов фанатов комиксов, кино и японской мультипликации, рэп-баттлы, рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и ролевых игр. Кроме того, участники фестиваля преподали желающим мастер-класс по файер-шоу. Также работала выставка-продажа изделий ручной работы и рок-атрибутики.
«Очень много косплея сегодня. Его всегда было много, но сегодня особенно. Сейчас, я думаю, это одна из самых популярных субкультур. Реп и косплей. На площадке «реп фристайл» у нас соревновались в трёх номинациях, как обычно. И всегда вокруг них много народу — это говорит само за себя. У нас всегда пользуются популярностью площадки со звуком: главная сцена, реп фристайл, ди-джейинг, косплей», — рассказала корреспонденту НГС организатор фестиваля Анастасия Гибалкина.
На главной сцене в течении всего вечера играли новосибирские группы: «Чубака и Штурмовики», Mr. ShRed, «ХРом», «Проверено», «Бериружьё», OVERDOZER и «ПиРоКинэZ».
«В этом году у нас новая площадка Toxic wasteland. Ребята из объединения Millenium of changes создают мир постапокалипсиса. Всё, что находится на их площадке, выдержано в атмосфере постапокалипсиса: там пир у них, казино, гитаристы, колесница», — добавила Анастасия Гибалкина.
Фоторепортаж с фестиваля скоро появится на НГС. АФИША. Кстати, в прошлом году ZNAKИ проходил также при тёплой солнечной погоде.
ngs.ru: последние новости
Бесплатный зоопарк, детский поезд и чудеса в сквере: полная программа Дня защиты детей Новосибирский театр начал продавать билеты через запрещённый Telegram Фильм Андрея Звягинцева уступил конкуренту Гран-при кинопремии «Ника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина21
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Помните ли вы Цоя: тест102
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение