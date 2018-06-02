Грант Гастин: о феминизме, театре и здоровом образе жизни

Крупнейшее шоу канала CW «Флэш» сделало этого парня профессиональным супергероем — он не только изображает роль человека со сверхспособностями, но и внимательно относится к спасению реального мира, занимаясь благотворительностью и поддерживая социальные протесты.

О пути к актерству:

Грант всегда мечтал о сцене и с детства посещал местную школу искусств в штате Вирджиния. Он собирался получить диплом бакалавра исполнительных искусств, но проучился в университете Элон два года, после чего ему выдалась возможность поучаствовать в бродвейской постановке «Вестсайдская история». Ему казалось, что это займет всего несколько недель, но после нескольких показов он получил и личного менеджера, и роль в сериале «Лузеры». Сам Грант говорит, что пока не думает о том, чтобы вернуться в театр, потому что вовсю наслаждается тем, что происходит здесь и сейчас:

Отчасти, я хотел бы пойти по пути Джозефа Гордона-Левитта и сыграть во многих действительно хороших и независимых фильмах, и, если это возможно, я хотел бы вернуться в театр в ближайшие пару лет, пока шоу на перерыве.

Спустя еще несколько лет актер получил гостевую роль в перезапуске популярнейшего сериала «Беверли-Хиллс 90210», модном сериале «Хор», а также поработал над триллером «Кошмар матери» и драмой «Слияние». Продюсеры CW планировали масштабный кроссоверный проект «Стрелла» и в 2013 году искали подходящего актера на роль Барри Аллена, судмедэксперта, который получает сверхспособности. Персонаж быстро бегает, думает, и у него мгновенный метаболизм — найти нужно было того, кто действительно сможет передать эту сложную роль.

О поддержании формы:

Даже несмотря на то, что у Гранта на съемочной площадке есть каскадеры, он все равно проводит на площадке по 16 часов день, наблюдая за работой даже не в своих сценах.

Если быть честным, я люблю экшен-сцены, потому что это такое техническое шоу, где много трюков и спецэффектов. Боже мой, я бегаю вокруг в чертовом костюме супергероя.

В то же время он старается самостоятельно исполнять некоторые трюки и учить хореографию — ему действительно нравится этот процесс.

Я никогда не был профессиональным танцором, но у меня были танцевальные тренировки, так что это помогло мне двигаться так, как мой персонаж. Благодаря этому я стал более ловким. Мы с Джессом Л. Мартином, играющим детектива Джо Веста, иногда танцуем степ вместе на съёмках, но на этом мои танцевальные заслуги на сегодняшний день и заканчиваются.

Его подготовка к съемкам включала в себя круговую высокоинтенсивную тренировку и даже инструктажи по правильному бегу. Он хотел набрать мышечную массу и подкачаться — но продюсеры шоу посчитали, что это будет плохо соответствовать образу. Грант следит за своим питанием: пьет много коктейлей с высоким содержанием протеина, чтобы держать вес в норме.

У меня есть особые гастрономические предпочтения — больше обычных, здоровых, однотипных вещей. Честно говоря, мне нравится обычная куриная грудка с капустным салатом и парой огурцов. Я не гурман. Для меня еда — это топливо. И так было всегда.

О феминизме:

Как яркий представитель своего поколения, Грант серьезно задумывается о проблемах современного общества. Он регулярно делится в соцсетях своими мыслями по поводу гендерного неравенства, расовой дискриминации и других проблем. Вместе со своими подписчиками он отпраздновал легализацию однополых браков, а также не раз высказался по поводу громкой политики Трампа.

Иногда я могу забыть, что я живу в мире, где не все имеют те же права и привилегии, что и я.

Еще в самом начале скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде Грант подробно высказал свое мнение о том, что не хочет, чтобы подобные злоупотребления становились нормой. По его словам, скандал заставил его вспомнить о том, что он хочет быть «лучшим мужчиной». Также сообщается, что он пообщался с коллегами по съемочной площадке, чтобы показать им, что он готов их поддержать и что он слышит, что ему говорят.