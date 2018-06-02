Настя Кудри против гангстеров

21-летняя исполнительница хип-хопа Настя Кудри закончила съемки собственного клипа к треку «Marshmallow». С певицей познакомилась корреспондент «ВМ».

Выпускница журфака МГУ Настя Кудри оказалась фанатом кино. Признаюсь, не ожидала, что современная молодежь интересуется старыми-старыми историями — да еще времен Великой депрессии. Мне казалось, что они живут здесь и сейчас, без оглядки, и ловят кайф от каждой секунды.

— Да, я ловлю кайф, — словно угадывая мои мысли призналась Настя. — Особенно на сцене. Для меня — это счастье посредством музыки и слов общаться с моей публикой. Если все будет по плану, — несколько по-деловому заметила Настя, — то осенью я представлю на суд публики свою первую сольную программу, — заявила Кудри.

Для тех, кто не знаком с Настей Кудри — это одна из самых ярких и независимых представительниц хип-хоп сцены в России. В арсенале 21-летней исполнительницы такие хиты, как «Bad Boy», #НамБудетЖарко, «Моветон», «Я обещаю», «Рандеву» и еще несколько треков из альбома «Без прелюдий», которые штурмуют музыкальные чарты. В своем творчестве девушка изъясняется со сверстниками на понятном им языке, затрагивает актуальные для современной молодежи темы.

Сегодня хип-хоп — модное музыкальное направление, которое мощно врывается и в другие сферы искусства. Даже в театр. Например, чеховские персонажи премьеры «Три сестры» в постановке Константина Богомолова Московского художественного театра ритмично, быстро произносят текст классика, вкладывая в него современные ноты и смыслы. В этом есть некий резон — по крайней мере, старомодные девушки конца XIX века выглядят нашими современницами.

Хип-хоп звезде Насте Кудри удается сочетать в себе и нашу современность, и добрую классику, и служить образцом для подражания молодежи. Она выбрала образ очень активной, независимой девушки. Вот и героиня клипа к треку «Marshmallow» борется со злом, которого так много в нашем мире. Вот только ей не нужны деньги, как Бонни из голливудской классики, и даже не нужна любовь. Дать решительный бой стороне зла — одна из важнейших задач и дело жизненного принципа героини Насти Кудри. Однозначно у героини четкая позиция — она решительно настроена уничтожить всех гангстеров, сутенеров и наркодельцов, которые распространяют в мире зло, разврат и наркотики, осознавая, что этот бой может быть последним в ее жизни. Но кто не рискует, тот не выигрывает!

Новое видео безусловно порадует всех поклонников экшна. А поклонникам Насти остается гадать: удастся ли хрупкой девушке навести порядок в городе, где правит зло.