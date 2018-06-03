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Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на «ВолгаФесте» в воскресенье
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Разрушение маяка и французский спектакль: что смотреть на «ВолгаФесте» в воскресенье 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Маяк «Фара-Фара»
Сегодня еще можно поучаствовать в строительстве картонного маяка под руководством французского художника Оливье Гростетта. А после 20:00 — в его торжественной деконструкции. Ветер снес у высокой легкой конструкции навершие в форме пламени, но в остальном арт-объект прекрасно пережил непогоду.
Где искать: около памятника князю Засекину.
Спектакль LES BIVOUAQUEURS (Франция)
Гвоздь программы — выступление французского театра Generik Vapeur — начнется в 21:00. Синелицых участников спектакля вчера уже видели на «ВолгаФесте». Сегодня плюс к необычному гриму в действии участвуют бочки, перкуссия, фаеры и сами посетители фестиваля.
Где искать: около бассейна ЦСК ВВС.
Арт-объекты ОʼГорода на Волге
Побродить в зеркальном лабиринте (проект «Притяжение»), сфотографироваться в гигантской ладони ("Слепой интерес"), помедитировать на качелях под брюхом у большого розового пришельца ("Качель") можно до самой поздней ночи.
Где искать: на всей очереди набережной.
"Выгул диванов" от «ЕлиКука»
Еще одна точка для медитирования и селфи — площадка «Выгул диванов строго разрешен!» с качелями из кресел, полузакопанными шкафами и хаотично расставленными диванами.
Где искать: пляж на Полевом спуске.
Бабба
В 18:00 на сцене «Объект № 0» можно послушать «Баббу» — дуэт Ольги Чубаровой и Аллы Фармер, участниц самарских групп Cheese People и Bajinda Behind The Enemy Lines.
Где искать: у бассейна ЦСК ВВС.
Волга Ньюс: последние новости
В академии Наяновой начался набор на курс "Актерское искусство" Стали известны лауреаты Губернских премий и грантов в области культуры и искусства Режиссер Никита Славич: "Спектакль в метро — моя ода неизведанной Самаре"
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