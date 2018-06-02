Александр Ширвиндт поставил «Ностальгию»

В Академическом театре Сатиры премьера — «Брависсимо» в постановке Александра Ширвиндта . Худрук легендарного театра обратился к пьесе английского драматурга Рональда Харвуда, чтобы еще раз сказать миру: «Большие артисты никогда не сдаются».

Даже если они на пенсии, более того, в Доме ветеранов сцены, и со свежими ранами вдобавок к не зажитым старым. Звезды — а герои спектакля — звезды оперной сцены — исчезают с небосклона только тогда, когда не остается людей, которые бы их помнили. А если вселенная делает так, что звезды собираются в одном месте, то может образоваться ярчайшее созвездие.

Разумеется, все не так просто и не сразу. Тем более, если «звезды» сами о себе говорят, превращаются в «блуждающие огоньки», то есть в полупризраков. Но покуда в душе артиста живет любовь — к музыке, зрителю, к сцене, то возвращение «звезды» на ее высоту должно состояться. Ибо, как пел Фредди Меркьюрри, «шоу должно продолжаться».

Мега-звезда, одно из лучших сопрано мира — Джин Хорт ( Светлана Рябова ) больше не хочет никаких шоу. Она приезжает жить в Дом ветеранов сцены, потому что у нее нет другого выхода. Некогда бессердечная красавица, менявшая мужей почти как перчатки, на старости лет оказалась без денег и без друзей. Она долго светила, блистала — и славы ей достаточно. Теперь, в богадельне, хочет тишины и покоя. Она даже прикидывается хромой, только бы ее не трогали.

Но когда судьба сталкивает ее с первым мужем, который ее до сих пор любит, с первым большим успехом — партией Джильды в опере Верди «Риголетто», с ее прежними партнерами, как «костяная нога» вновь танцует, а душа оживает. Казалось бы, прошла вечность, и она с трудом вспоминает, как звали ее мужей, но свою первую любовь, первые аплодисменты и свою первую измену — Джин — и в жизни та красавица, чье «сердце склонно к измене и к перемене», как поет Герцог в опере «Риголетто». А Герцог — ее первый муж, ее партнер, тоже некогда знаменитый тенор, — а теперь ее сосед в богадельне, — не утратил гордости, лоска, желания покупать любимый дорогой одеколон, а главное — любви к ней, коварной сердцеедке.

Дуэт Светланы Рябовой и Юрия Васильева — высоких, красивых артистов, любимцев публики, настолько очарователен, что хочется кричать даже не «браво» — «брависиммо». Они заслуживают восхищения, потому что вызывают у зрителя и улыбку, и грусть, и радость, и ностальгию по тем временам, когда все были моложе, включая театр Сатиры. Поэтому Александр Ширвиндт дал своему спектаклю подзаголовок «Ностальгия».

Четверка исполнителей — Светлана Рябова, Юрий Васильев, Зинаида Матросова Олег Вавилов — всю жизнь на сцене и они — мастера. Юрий Васильев играл в паре с Андреем Мироновым многие роли и был на втором плане великого артиста. Он и в спектакле играет очень скромного человека, с нераскрытым потенциалом. Несмотря на годы, его Реджи на многое способен, а главное — способен любить. Его любовь заставляет Джин сказать «Да», и они вновь исполняют свои партии в опере «Риголетто» — и крики «брависиммо» за их концерт долетают до небес.

Для нашего зрителя, особенно немолодого, постановка Ширвиндта будет подарком. Спектакль поставлен в традициях той Сатиры, на билеты которой зрители стояли ночами. Это та самая Сатира, в которой артисты умели дарить людям море радости и даже возвращать молодость.