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Фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь‐опера» проходит в Коломенском районе
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Фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь‐опера» проходит в Коломенском районе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Праздник «Шкинь-опера» открылся на территории Свято-Духовского храма. В селе Шкинь собрались артисты со всей страны, повара разных регионов устроили мастер-класс на сцене кулинарного театра.
На празднике получилась настоящая гастрономическая карта России. Здесь и традиционные пряники из Тулы, и оленина из Ямало-Ненцкого автономного округа, и конфеты с чесноком и аджикой от Липецких поваров.
Источник фото: телеканал «360»
Пастила «Трезвость» от фабрики— музея «Коломенская пастила». Лакомство, по легенде, избавляющее от алкогольной зависимости. Рецепт прост — в начале курса 6 коробок, 7-я для закрепления результата.
Фестиваль «Шкинь-опера» проходит рядом со старинным храмом — памятником культуры федерального значения. В 1960-е годы, как и многие святыни Свято-Духовский храм пострадал от советской власти. В нем располагался склад химических удобрений. За восстановление церкви взялись в 2014 году. Был создан попечительский совет. Средства на реконструкцию выделили из федерального бюджета, помогли благотворители. За три года удалось возродить храм. Работы продолжаются.
Источник фото: телеканал «360»
Началось грандиозное музыкальное действо в 12 часов дня. Под куполом храма Свято-Духовского храма впервые состоялся концерт духовной музыки. Здесь звучали голоса Хора мальчиков Детской хоровой школы имени Свешникова из Коломны. Ангельское пение подхватил Патриарший хор Храма Христа Спасителя.
Помимо духовной музыки конца 18 столетия хор исполнил любимые молитвы Коломенского Данилушки — того «неимущего благотворителя», который на подаяние жителей Коломны сохранил Свято-Духовский храм.
Источник фото: телеканал «360»
Всего было три сцены. На главной «ВИВАТ, ОПЕРА!» Брянского Губернского симфонического оркестра с участием иностранных оперных певцов. На малой — концерт-лекция музыковеда-исследователя и пианистки Александры Нероновой. Кулинарный театр удивил мастер-классами известных шеф-поваров.
В завершении гастрономического фестиваля — фейерверк и ужин, причем театральный. Отрывок из оперы Моцарта «Дон Жуан» в исполнении артистов Воронежского театра оперы и балета.
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