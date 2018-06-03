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Театр " Современник" представляет спектакльна тему поэмы «Руслан и Людмила»
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Театр " Современник" представляет спектакльна тему поэмы «Руслан и Людмила» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Московский театр «Современник» представит новый спектакль-фантазию на тему поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» под названием «Сказка на ночь». Постановку осуществил актер театра Шамиль Хаматов вместе с хореографом Анной Дельцовой. Спектакль поставлен в рамках проекта «Опыты». Премьера состоится 3 мая на Другой сцене «Современника», сообщили в пресс— службе театра.
"Сказка на ночь" — это история о любви и о том, что любовь подобно творчеству, «чудо, рождённое из ничего, и абсолютная свобода».
"У меня давно была идея соединить стихи и хореографию, — сказал накануне премьеры Хаматов. — На мой взгляд, театр сегодня развивается в сторону пластики. Я люблю Михаила Чехова и его школу. Для меня тело не менее важный выразительный инструмент, чем актерская игра. Хотелось поработать без готовых декораций, поиграть с воображением, создать что-то сиюминутное в пустом пространстве".
Пустое пространство сцены преображает театральный свет. Шесть девушек — актрис и танцовщиц превращаются не только в героев пушкинской поэмы, но и становятся предметами и стихиями.
Для хореографа Анны Дельцовой эта работа, по ее словам, стала новым и интересным опытом.
"Во-первых, мы впервые работаем с классическим произведением, а во-вторых — и это безумно интересно — актрисы тоже двигаются вместе с нами и при этом произносят текст. Мы живем как единый организм. В этом спектакле пушкинский текст, как музыка, является для нас ритмической основой", — сказала Дельцова.
В спектакле заняты актрисы театра — Дарья Белоусова, Елена Козина, Полина Рашкина и танцовщицы: Анна Дельцова, Любовь Журова, Светлана Камбур.
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