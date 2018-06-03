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Петербургский МДТ покажет в США спектакль Льва Додина «Коварство и любовь»
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Петербургский МДТ покажет в США спектакль Льва Додина «Коварство и любовь» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургский Малый драматический театр — Театр Европы — отправляется в воскресенье на гастроли в США с трагедией Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» в постановке народного артиста России Льва Додина. Петербуржцы дадут в Нью-Йорке серию спектаклей с 6 по 16 июня, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.
"Впервые по выбору российских и американских организаторов гастролей Малый драматический театр представит в Америке не отечественную, а европейскую мировую классику", — сказали в пресс-службе, добавив, что гастроли будут проходить на театральной сцене Бруклинской академии музыки, где труппе уже доводилось выступать.
Спектакль удостоен высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит» в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший спектакль на большой сцене».
Главные роли исполняют ведущие актеры труппы Елизавета Боярская, Олег Дмитриев, Игорь Иванов, Данила Козловский, Сергей Курышев, Татьяна Шестакова, Ксения Раппопорт, Игорь Черневич.
Кроме Бруклинской академии музыки, труппа выступала на Линкольнском фестивале в Нью-Йорке, в Кеннеди-Центре в Вашингтоне, в Бостоне, Чикаго, Айове, Фениксе. Ранее труппа показывала в Штатах спектакли Льва Додина по произведениям Антона Чехова и Федора Абрамова.
Нынешние гастроли проходят при поддержке Министерства культуры России. Американский продюсер гастролей — Дэвид Иден.
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