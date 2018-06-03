Петербургский МДТ покажет в США спектакль Льва Додина «Коварство и любовь»

"Впервые по выбору российских и американских организаторов гастролей Малый драматический театр представит в Америке не отечественную, а европейскую мировую классику", — сказали в пресс-службе, добавив, что гастроли будут проходить на театральной сцене Бруклинской академии музыки, где труппе уже доводилось выступать.

Спектакль удостоен высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит» в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший спектакль на большой сцене».

Федора Абрамова. Кроме Бруклинской академии музыки, труппа выступала на Линкольнском фестивале в Нью-Йорке, в Кеннеди-Центре в Вашингтоне, в Бостоне, Чикаго, Айове, Фениксе. Ранее труппа показывала в Штатах спектакли Льва Додина по произведениям Антона Чехова