80-летний юбилей празднует Всеволод Шиловский 

Коренной москвич, родившийся в интеллигентной семье, Всеволод Николаевич с детства тянулся к сцене. Его отец имел два высших образования: консерваторское по классу композиции и военно-инженерное, благодаря которому он стал руководителем авиационного завода, а также начальником станции Северного морского пути Тикси. Военное время Всеволод пережил вместе с мамой в Казани. После победы он, вернувшись в Москву, стал заниматься в драматическом кружке при Доме пионеров. Окончив школу, он уверенно отправился поступать в школу-студию МХАТ на курс великого мастера Александра Карева.
Неудивительно, что после получения заветного диплома, молодой артист стал работать в родном театре. Его первым героем был Керубино из «Женитьбы Фигаро», а полтора года спустя Шиловский получил необычную роль: 66-летнего Костылева из пьесы Горького «На дне». 26-летний артист так хорошо справился с задачей, что никто из зрителей не понял, что его и персонажа разделяют четыре десятилетия. 25 лет проработал Шиловский во МХАТе, причем не только как исполнитель, занимался он и режиссурой. Его постановки «На всякого мудреца довольно простоты», «Мятеж», «Свои люди сочтемся» и другие имели большой успех. В 80-е годы, когда произошел раскол во МХАТе, Шиловский с головой погрузился в кинематограф, потому что не мог вынести разлада в любимом театре.
Трудолюбивый и чрезвычайно пластичный артист продолжает сниматься и по сей день. Режиссерский талант Шиловского прекрасно работал как на сцене, так и на экране. Он снял одни из первых советских сериалов «День за днем» и «В одном микрорайоне». Жемчужинами в его фильмографии несомненно являются ленты «Блуждающие звёзды», «Приговор», «Люди и тени. Секреты кукольного театра». Что касается личной жизни, артист был женат трижды, во втором браке родился сын Илья, ставший успешным сценаристом и драматургом. Третья жена Шиловского, Наталья, музыкант по профессии стала главной женщиной в жизни Всеволода Николаевича. У пары есть сын Павел, дочь которого зовут Дарья и она подумывает стать актрисой. Внучка от старшего сына, Аглая Шиловская — восходящая звезда российского шоу-бизнеса, талантливая и в актерской стезе и в пении.