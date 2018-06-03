80-летний юбилей празднует Всеволод Шиловский

Коренной москвич, родившийся в интеллигентной семье, Всеволод Николаевич с детства тянулся к сцене. Его отец имел два высших образования: консерваторское по классу композиции и военно-инженерное, благодаря которому он стал руководителем авиационного завода, а также начальником станции Северного морского пути Тикси. Военное время Всеволод пережил вместе с мамой в Казани. После победы он, вернувшись в Москву, стал заниматься в драматическом кружке при Доме пионеров. Окончив школу, он уверенно отправился поступать в школу-студию МХАТ на курс великого мастера Александра Карева

Неудивительно, что после получения заветного диплома, молодой артист стал работать в родном театре. Его первым героем был Керубино из «Женитьбы Фигаро», а полтора года спустя Шиловский получил необычную роль: 66-летнего Костылева из пьесы Горького «На дне». 26-летний артист так хорошо справился с задачей, что никто из зрителей не понял, что его и персонажа разделяют четыре десятилетия. 25 лет проработал Шиловский во МХАТе, причем не только как исполнитель, занимался он и режиссурой. Его постановки «На всякого мудреца довольно простоты», «Мятеж», «Свои люди сочтемся» и другие имели большой успех. В 80-е годы, когда произошел раскол во МХАТе, Шиловский с головой погрузился в кинематограф, потому что не мог вынести разлада в любимом театре.