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В Петербурге на Волковском кладбище прошли похороны режиссера Томошевского
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В Петербурге на Волковском кладбище прошли похороны режиссера Томошевского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, актером и режиссером Юрием Томошевским, который в начале мая скончался в Германии в результате несчастного случая, прошло в понедельник в детской филармонии, а после отпевания прах Томошевского был захоронен на Волковском кладбище.
"Сегодня состоялось прощание с Юрием Валентиновичем, после чего прошли его отпевание и захоронение праха на православном Волковском кладбище", — сообщила РИА Новости участница театральных постановок Томошевского.
По ее словам, проститься с Томошевским пришли председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, а также представители театральной общественности, скульпторы и художники.
"В филармонии, где проходило прощание, собрался полный зал, и многие люди позднее еще приехали на кладбище", — сказала собеседница агентства.
Ранее в мае участники театральных постановок Томошевского объявили сбор материальной помощи в связи с его гибелью за рубежом. Эти средства, как сообщал в социальных сетях сын режиссера Егор Томошевский, были направлены в Германию на оплату расходов, связанных с кремацией Юрия Томошевского и доставкой его праха в Россию. По информации издания «Фонтанка», Томошевский скончался 5 мая во время частной поездки в Германию.
Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске, в 1978 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского в Москве. С 2006 года и до конца жизни Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Также с 2013 года он руководил Романтическим театром Юрия Томошевского.
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