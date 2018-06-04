В Петербурге простились с заслуженным деятелем искусств Юрием Томошевским 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Жители Петербурга простились с главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженным деятелем искусств России Юрием Томошевским. Гражданская панихида прошла в понедельник в филармонии, где собрались его родные и близкие, друзья, ученики, почитатели таланта этого мастера, передает корреспондент ТАСС.
Томошевский умер месяц назад на 62-м году жизни в результате несчастного случая во время поездки в Германию. Там его тело кремировали, после чего урну с прахом артиста доставили в Петербург.
На гражданской панихиде зачитали телеграмму с соболезнованиями председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Александра Калягина, который назвал петербуржца «замечательным, талантливым актером, режиссером, чье имя известно всему театральному сообществу России». «Все последние годы Юрий Валентинович Томошевский возглавлял Государственною филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества. И все, что он делал здесь, было точно так же талантливо, ярко, интересно», — говорится в телеграмме председателя СТД.
Выпускник актерского факультета ГИТИСа (1978), Юрий Томошевский в 1987 году при поддержке режиссера Георгия Товстоногова основал драматический театр одного актера «Приют комедианта» и многие годы был его художественным руководителем. С 2006 года и до конца жизни он был главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. В 2013 году он создал «Романтический театр Юрия Томошевского» и был художественным руководителем этого молодежного коллектива.
"Его театр был действительно романтическим, как и вся его жизнь", — сказал на церемонии прощания председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
Томошевский поставил более 50 спектаклей. В числе наиболее известных его постановок — «Елка у Ивановых», «Старуха», «Повесть о Лисе», «Медея», «Отравленная туника», «Антигона» и «Блистательный Санкт-Петербург». Фрагмент из этой постановки, где звучит голос артиста, под аплодисменты собравшихся завершил гражданскую панихиду. Отпевание Юрия Томошевского прошло в церкви Воскресения Словущего. Он похоронен на Волковском кладбище.