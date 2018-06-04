В Петербурге простились с заслуженным деятелем искусств Юрием Томошевским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Жители Петербурга простились с главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженным деятелем искусств России Юрием Томошевским . Гражданская панихида прошла в понедельник в филармонии, где собрались его родные и близкие, друзья, ученики, почитатели таланта этого мастера, передает корреспондент ТАСС.

Томошевский умер месяц назад на 62-м году жизни в результате несчастного случая во время поездки в Германию. Там его тело кремировали, после чего урну с прахом артиста доставили в Петербург.

На гражданской панихиде зачитали телеграмму с соболезнованиями председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Александра Калягина , который назвал петербуржца «замечательным, талантливым актером, режиссером, чье имя известно всему театральному сообществу России». «Все последние годы Юрий Валентинович Томошевский возглавлял Государственною филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества. И все, что он делал здесь, было точно так же талантливо, ярко, интересно», — говорится в телеграмме председателя СТД.

Выпускник актерского факультета ГИТИСа (1978), Юрий Томошевский в 1987 году при поддержке режиссера Георгия Товстоногова основал драматический театр одного актера «Приют комедианта» и многие годы был его художественным руководителем. С 2006 года и до конца жизни он был главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. В 2013 году он создал «Романтический театр Юрия Томошевского» и был художественным руководителем этого молодежного коллектива.

"Его театр был действительно романтическим, как и вся его жизнь", — сказал на церемонии прощания председатель комитета по культуре Константин Сухенко

Томошевский поставил более 50 спектаклей. В числе наиболее известных его постановок — «Елка у Ивановых», «Старуха», «Повесть о Лисе», «Медея», «Отравленная туника», «Антигона» и «Блистательный Санкт-Петербург». Фрагмент из этой постановки, где звучит голос артиста, под аплодисменты собравшихся завершил гражданскую панихиду. Отпевание Юрия Томошевского прошло в церкви Воскресения Словущего. Он похоронен на Волковском кладбище.