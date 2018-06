Июньские гастроли. Paul Oakenfold, «Иванушки International», Гришковец и Бузова 

4 июня, понедельник

Имя этого российского эстрадного артиста разговорного жанра, певца, телеведущего, киноактёра, действующего резидента Comedy Club знакомо каждому. Образ Павла уже давно отошёл от ярко выраженного эпатажа, но он по-прежнему раскован и не стесняется смеяться над собой и над окружающими, а его искромётный юмор и неординарные шутки позволили завоевать прочное место среди современных юмористов. Концерт комика — это всегда море позитива и реки актуальных скетчей. (18+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 2200–6000 руб.

5 июня, вторник

Евгений Гришковец — известный драматург, театральный режиссёр и киноактёр, музыкант и писатель. Уже третий год Евгений работает над книгой «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, а призвание, движущее и ведущее человека к непонятой ему цели. И во время работы над романом родилась идея нового моноспектакля — «Предисловие к роману». В этом спектакле он постарается рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. (16+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, 145. Во сколько: 19:00. Цена: 2000–3500 руб.

Сахаровский фестиваль. День Нидерландов

Где: Нижегородская филармония, Кремль, 2. Во сколько: 18:30. Цена: 400–800 руб.

6 июня, среда

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Баядерка»

С 6 по 10 июня 2018 года на сцене Нижегородского театра оперы и балета пройдут гастроли одного из лучших российских театров — Государственного театра оперы и балета Республики Коми. В свой юбилейный 60-й театральный сезон в рамках программы «Большие гастроли» театр приглашает зрителей Нижнего Новгорода на свои избранные спектакли.

В основе сюжета балета «Баядерка» полная восточной романтики древняя легенда о чувствах несчастной баядерки (танцовщица в Индии) и отважного воина. Любовь существует во все времена и наперекор смерти, именно она заставляет героев нарушать обеты и следовать велению сердца, идти на риск. Этот спектакль прекрасен своими массовыми сценами, передающими все очарование и роскошь Востока. Зрителей завораживают не только великолепные зрелищные танцы, но и обилие ярких декораций и костюмов. (12+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

7 июня, четверг

Джаз-кавер-группа DanisAcousticBand

В этот вечер вас ожидает выступление сногсшибательной группы из Санкт-Петербурга DanisAcousticBand. Их музыка — это новое звучание знакомых песен в джазовой обработке с виртуозным гитарным соло, острыми ритмами и мощным вокалом. Вы сможете услышать мировые хиты в сочетании свинга, gypsy jazz, кантри, блюза, регги. Вас приятно удивят неожиданные аранжировки и импровизации музыкантов! (6+)

Где: Лофт «Чердак души», Нижневолжская наб., 11. Во сколько: 18:00. Цена: 500 руб.

Сахаровский фестиваль. День Франции

Где: Нижегородская филармония, Кремль, 2. Во сколько: 18:30. Цена: 1500–2500 руб.

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Приключения Чиполлино»

Балет «Приключения Чиполлино» — лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинации «Лучший детский спектакль». (0+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 11:00, 18:00. Цена: 200–300 руб. (утренний сеанс), 400–650 руб. (вечерний сеанс).

8 июня, пятница

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Тоска» Дж. Пуччини

Одна из ярчайших жемчужин мирового оперного наследия, построенная на ярком мощном конфликте света и тьмы, добра и зла, эта опера поражает подлинно трагедийным накалом столкновений и страстей. Противопоставление благородства и коварства, жестокости и самопожертвования, яркий драматизм переживания героев, красивейшая музыка, четкое напряженное развитие сквозного действия сделали эту оперу одной из самых репертуарных в театрах мира. Психологически сложный, драматический, музыкальный и сценический материал спектакля — это блестящий результат кропотливой работы постановочной группы спектакля, всех исполнителей, всех технических служб театра, который поставил перед собой очень высокую планку.

Опера «Тоска» — номинант I Национальной оперной премии «Онегин», лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль». (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

9 июня, суббота

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Свистопляска в Тридевятом царстве»

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 11:00 Цена: 200–300 руб. (9.06), 200–300 руб. (10.06).

«Бабий бунт»

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

10 июня, воскресенье

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Цыганский барон»

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

14 июня, четверг

Uma2rmaH

14 июня состоится официальное открытие Фестиваля болельщиков на пл. Минина и Пожарского. И честь первыми из российских звёзд выступить на сцене получили наши земляки — братья Кристовские в составе группы Uma2rmaH. На площадку коллектив примчится из Юрмалы, где накануне даст концерт в Дзинтари. Несомненно, нижегородцев и гостей ЧМ ждёт замечательный концерт, ведь ребята могут исполнять и душевные, и зажигательные песни. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

15 июня, пятница

Макс Барских — украинский певец и автор песен, обладатель множества премий и наград, один из самый ротируемых в радиоэфире Украины артист. Он создаёт качественную музыку с ультрасовременным звучанием. Впервые 18-летний артист заявил о себе в 2008 году, участвуя в украинской «Фабрике звёзд», а уже через пару лет популярность исполнителя достигла границ России, Казахстана и Прибалтики. В этом году певец участвует в премии RU.TV в номинациях «Лучший певец» и «Лучший видеоклип» — «Моя Любовь», в премии «ЖАРА Music Awards» в номинации «Лучший певец», а также номинирован на премию «Золотой граммофон» (Россия) за песню «Моя Любовь». Не пропустите большую сольную программу Макса Барских! (18+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4. Во сколько: 19:00. Цена: 1600–4500 руб.

17 июня, воскресенье

Jennie Abrahamson

Впервые в Нижний Новгород с концертом приезжает уникальная шведская певица и автор песен Дженни (Йенни) Абрахамсон. Нижегородцам певица представит свой эмоциональный альбом Reverseries — потрясающую коллекцию из десяти неземных поп-песен, которые говорят об интимности, отношениях, человечности и любви. Reverseries — это продолжение выпущенного Абрахамсон в 2014 году прорывного альбома Gemini Gemini, который получил несколько крупных отраслевых наград в Швеции, включая Indie of the Year на Manifest Awards и номинацию европейского инди-альбома года от IMPALA. Запись также получила признание на международной арене, особенно в Великобритании, где отметили композиторский талант и тонкое чувство музыки Абрахамсон. А The Guardian назвал её вокал гипнотическим и прозрачным. (12+)