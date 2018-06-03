Июньские гастроли. Paul Oakenfold, «Иванушки International», Гришковец и Бузова

4 июня, понедельник

Имя этого российского эстрадного артиста разговорного жанра, певца, телеведущего, киноактёра, действующего резидента Comedy Club знакомо каждому. Образ Павла уже давно отошёл от ярко выраженного эпатажа, но он по-прежнему раскован и не стесняется смеяться над собой и над окружающими, а его искромётный юмор и неординарные шутки позволили завоевать прочное место среди современных юмористов. Концерт комика — это всегда море позитива и реки актуальных скетчей. (18+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 2200–6000 руб.

5 июня, вторник

Евгений Гришковец — известный драматург, театральный режиссёр и киноактёр, музыкант и писатель. Уже третий год Евгений работает над книгой «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, а призвание, движущее и ведущее человека к непонятой ему цели. И во время работы над романом родилась идея нового моноспектакля — «Предисловие к роману». В этом спектакле он постарается рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. (16+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, 145. Во сколько: 19:00. Цена: 2000–3500 руб.

Сахаровский фестиваль. День Нидерландов

На сцене Кремлёвского концертного зала выступит Академический симфонический оркестр, а управлять им будет дирижер из Нидерландов — Петер Билун. Соло на саксофоне сыграет Евгений Новиков , один из ведущих саксофонистов молодого поколения в Европе. В программе прозвучат сочинения Бетховена (увертюра «Эгмонт»), Равеля («Дафнис и Хлоя», вторая сюита из балета) и две российские премьеры: произведения Ханна Куленти — Концерт для саксофона с оркестром и Джоуи Раукерса — «Морфические волны». (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, 2. Во сколько: 18:30. Цена: 400–800 руб.

6 июня, среда

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Баядерка»

С 6 по 10 июня 2018 года на сцене Нижегородского театра оперы и балета пройдут гастроли одного из лучших российских театров — Государственного театра оперы и балета Республики Коми. В свой юбилейный 60-й театральный сезон в рамках программы «Большие гастроли» театр приглашает зрителей Нижнего Новгорода на свои избранные спектакли.

В основе сюжета балета «Баядерка» полная восточной романтики древняя легенда о чувствах несчастной баядерки (танцовщица в Индии) и отважного воина. Любовь существует во все времена и наперекор смерти, именно она заставляет героев нарушать обеты и следовать велению сердца, идти на риск. Этот спектакль прекрасен своими массовыми сценами, передающими все очарование и роскошь Востока. Зрителей завораживают не только великолепные зрелищные танцы, но и обилие ярких декораций и костюмов. (12+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

7 июня, четверг

Джаз-кавер-группа DanisAcousticBand

В этот вечер вас ожидает выступление сногсшибательной группы из Санкт-Петербурга DanisAcousticBand. Их музыка — это новое звучание знакомых песен в джазовой обработке с виртуозным гитарным соло, острыми ритмами и мощным вокалом. Вы сможете услышать мировые хиты в сочетании свинга, gypsy jazz, кантри, блюза, регги. Вас приятно удивят неожиданные аранжировки и импровизации музыкантов! (6+)

Где: Лофт «Чердак души», Нижневолжская наб., 11. Во сколько: 18:00. Цена: 500 руб.

Сахаровский фестиваль. День Франции

Предпоследний день XV Международного фестиваля им. Сахарова назван днём Франции в честь лауреата XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского, пианиста из Франции Люки Дебарга. Он виртуозно исполнит сочинения Шопена — полонез ор. 53 «Героический» Скерцо № 2 си-бемоль минор, ноктюрн до минор ор. 48 № 1, баркаролла фа-диез мажор, скерцо № 1 си минор. А также зрители услышат сонату № 2 ля мажор Кароля Шимановского . (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, 2. Во сколько: 18:30. Цена: 1500–2500 руб.

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Приключения Чиполлино»

Балет Карэна Хачатуряна «Приключения Чиполлино» — один из лучших современных балетов для детей, принесший мировую известность выдающемуся российскому композитору. Этот балет специально создавался как проект, который будет интересен для посещения театра всей семьей. Знакомый всем сюжет про смелого мальчика-луковку, чудесная, эмоциональная музыка Карена Хачатуряна делают спектакль интересным для всех возрастов. В балете нет томительного для детей объяснения на языке жестов — действие стремительно летит вперед, и каждый герой наделен своим неповторимым хореографическим языком.

Балет «Приключения Чиполлино» — лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинации «Лучший детский спектакль». (0+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 11:00, 18:00. Цена: 200–300 руб. (утренний сеанс), 400–650 руб. (вечерний сеанс).

8 июня, пятница

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Тоска» Дж. Пуччини

Одна из ярчайших жемчужин мирового оперного наследия, построенная на ярком мощном конфликте света и тьмы, добра и зла, эта опера поражает подлинно трагедийным накалом столкновений и страстей. Противопоставление благородства и коварства, жестокости и самопожертвования, яркий драматизм переживания героев, красивейшая музыка, четкое напряженное развитие сквозного действия сделали эту оперу одной из самых репертуарных в театрах мира. Психологически сложный, драматический, музыкальный и сценический материал спектакля — это блестящий результат кропотливой работы постановочной группы спектакля, всех исполнителей, всех технических служб театра, который поставил перед собой очень высокую планку.

Опера «Тоска» — номинант I Национальной оперной премии «Онегин», лауреат театрального конкурса имени Степана Ермолина в номинациях «Лучшая работа художника» и «Лучшая мужская роль». (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

9 июня, суббота

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Свистопляска в Тридевятом царстве»

Мюзикл современного российского композитора Егора Шашина «Свистопляска в Тридевятом царстве» — премьера 60-го юбилейного театрального сезона. Спектакль создан по мотивам русской народной сказки об Андрее-стрельце, которого завистливый Царь отправил «туда — не знамо куда, принести то — не знамо что». Эта поучительная история вновь расскажет детям, что если ты честен, добр, милосерден к слабым и верен в любви, то получишь свою награду — счастье. Так и происходит с героем спектакля — находчивым Андреем, который, с честью выполнив все задания царя, получает в награду не только личное счастье, но и все царство. Необычные хитросплетения сюжета, современные световые решения спектакля, яркие костюмы и декорации, знакомые всем герои увлекут не только маленьких зрителей, но и взрослых. (0+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 11:00 Цена: 200–300 руб. (9.06), 200–300 руб. (10.06).

«Бабий бунт»

Искромётный, полный юмора, колорита спектакль с яркими и запоминающимися мелодиями, разноплановыми и характерными образами. Истинно народные по форме и духу рассказы Михаила Шолохова , на основе которых написано либретто, обладают особой языковой поэтичностью. В спектакле проза Шолохова обогатилась еще и многокрасочностью песенно-танцевального казачьего фольклора, живописными картинами самобытного уклада жизни постреволюционного хутора и образными цитатами того времени. Благодаря блестящей актёрской игре в спектакле оживают шолоховские герои. Чем же закончится противостояние между мужиками и бабами? Найдут ли они общий язык? Обретёт ли хутор покой и гармонию? (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

10 июня, воскресенье

Гастроли Театра оперы и балета республики Коми. «Цыганский барон»

Этот спектакль — жемчужина венской оперетты, которая не сходит со сцен театров мира более столетия. Прекрасные мелодии Иоганна Штрауса затрагивают струны души самых искушённых зрителей. Публику ждёт наслаждение романтикой и страстью, удивительной музыкой, пронизанной венгерскими и цыганскими мотивами. Герои оперетты — свободные, гордые и смелые люди, которым противопоставлены богатые выскочки. В центре спектакля — достоинство, гордость и свободолюбие, настоящая любовь, побеждающая все преграды. (12+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 400–650 руб.

14 июня, четверг

Uma2rmaH

14 июня состоится официальное открытие Фестиваля болельщиков на пл. Минина и Пожарского. И честь первыми из российских звёзд выступить на сцене получили наши земляки — братья Кристовские в составе группы Uma2rmaH. На площадку коллектив примчится из Юрмалы, где накануне даст концерт в Дзинтари. Несомненно, нижегородцев и гостей ЧМ ждёт замечательный концерт, ведь ребята могут исполнять и душевные, и зажигательные песни. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

15 июня, пятница

Макс Барских — украинский певец и автор песен, обладатель множества премий и наград, один из самый ротируемых в радиоэфире Украины артист. Он создаёт качественную музыку с ультрасовременным звучанием. Впервые 18-летний артист заявил о себе в 2008 году, участвуя в украинской «Фабрике звёзд», а уже через пару лет популярность исполнителя достигла границ России, Казахстана и Прибалтики. В этом году певец участвует в премии RU.TV в номинациях «Лучший певец» и «Лучший видеоклип» — «Моя Любовь», в премии «ЖАРА Music Awards» в номинации «Лучший певец», а также номинирован на премию «Золотой граммофон» (Россия) за песню «Моя Любовь». Не пропустите большую сольную программу Макса Барских! (18+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4. Во сколько: 19:00. Цена: 1600–4500 руб.

17 июня, воскресенье

Jennie Abrahamson

Впервые в Нижний Новгород с концертом приезжает уникальная шведская певица и автор песен Дженни (Йенни) Абрахамсон. Нижегородцам певица представит свой эмоциональный альбом Reverseries — потрясающую коллекцию из десяти неземных поп-песен, которые говорят об интимности, отношениях, человечности и любви. Reverseries — это продолжение выпущенного Абрахамсон в 2014 году прорывного альбома Gemini Gemini, который получил несколько крупных отраслевых наград в Швеции, включая Indie of the Year на Manifest Awards и номинацию европейского инди-альбома года от IMPALA. Запись также получила признание на международной арене, особенно в Великобритании, где отметили композиторский талант и тонкое чувство музыки Абрахамсон. А The Guardian назвал её вокал гипнотическим и прозрачным. (12+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4. Во сколько: 19:00. Цена: 400–15000 руб.

18 июня, понедельник

Swanky Tunes

Swanky Tunes — пожалуй, российское трио диджеев и музыкантов, двукратные обладатели профессиональной премии Russian Dance Music Awards в номинации «Лучший музыкальный проект года», участники множества фестивалей в России и за рубежом. Парни входят в топ-100 диджеев по версии DJ Magazine, а также обладатели титула «Диджеи № 1 в России» по версии Alfa Future Awards 2016. Уж они точно смогут раскачать тысячи гостей фестиваля болельщиков! (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

19 июня, вторник

Певец, композитор, поэт, один из выдающихся представителей отечественной культуры; народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кавалер ордена почёта России, многократный лауреат фестиваля «Песня года» и национальной премии «Овация», лауреат международных фестивалей The World Music Awards, Big Apple Music Awards, посол доброй воли детского фонда ЮНИСЕФ в России, лауреат премии МВД России , лауреат премии ФСБ , лауреат премии города Москвы — это всё он, Олег Газманов. Находящийся в прекрасной форме 66-летний артист даст фору многим молодым исполнителям. Благодаря ярким мелодиям и поэтическим образам большое количество его песен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми: «Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Москва», «Мама», «Сделан в СССР», «Морячка», «Вперёд, Россия!» и многие другие. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

21 июня, четверг

Pendulum Dj Set Невероятный по атмосфере концерт ждёт зрителей в день матча Аргентина — Хорватия: на нижегородскую сцену выйдет австралийсская драм-н-бейс-группа Pendulum, которая представит электронный диджей-сет. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

22 июня, пятница

Ольга Бузова — невероятно разносторонняя медиаперсона. Она ярко проявила себя на телевидении, радио, в fashion-индустрии, кинематографе, музыке и даже выпустила несколько книг, получила множество музыкальных наград и премий. Её имя у всех на устах, у неё армия поклонников и миллионы подписчиков в соцсетях, её любят и ненавидят. И точно нет равнодушных.

В Нижний Новгород Ольга Бузова привезёт новое шоу «Под звуки поцелуев», в котором музыканты, танцевальная группа, множество костюмов, эмоций и сюрпризов. (16+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, 4. Во сколько: 19:00. Цена: 1400–7000 руб.

24 июня, воскресенье

Paul Oakenfold & Alexander Popov

Ещё одна звезда мирового масштаба, которая выступит в нижнем Новгороде на фестивале болельщиков, — один из отцов-основателей acid house, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как «Наиболее успешный клубный диджей в мире», — Пол Окенфолд. Сегодня его имя известно во всём мире: от андеграундных клубов до голливудских холмов. 54-летний музыкант сыграет на одной сцене с Александром Поповым , резидентом радио «Рекорд» — одним из лучших в России музыкантов в транс-направлении. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

25 июня, понедельник

Группа «Земляне»

Один из самых заметных в СССР вокально-инструментальных ансамблей, которые привнесли в советскую эстраду роковое звучание, также приедет на фестиваль болельщиков. «Земляне» до сих пор ведут активную гастрольно-концертную жизнь, являются частыми участниками многих концертов и фестивалей, а также всевозможных городских и профессиональных праздничных мероприятий и программ, они постоянные участники всевозможных сборных ретро-солянок, а также являются непременными хедлайнерами рок-концертов на байк-шоу ежегодно организуемых мотоклубом «Ночные волки» . (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.

27 июня, среда

Группа «Иванушки International»

Российская поп-группа выступает на сцене уже более 20 лет — и до сих пор собирает толпы поклонников, среди которых и люди среднего возраста, и их уже подросшие дети. «Тополиный пух», «Тучи», «Билетик в кино», «Снегири» до сих пор являются хитами, под которые зажигают люди разных поколений. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: в рамках программы 13:00–00:00. Цена: вход свободный.