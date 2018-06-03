Светлана Пермякова: С улыбкой — вопреки всему

Своим появлением на сцене она «порвала формат»: нестандартная, необычная и невероятная Светочка. В 12:40 3 июня на Пятом канале не пропустите фильм из цикла «Моя правда», героем которого станет Светлана Пермякова».

…Страстная и болтливая медсестра Люба из сериала «Интерны», решительная и волевая прапорщик Топалова из известных «Солдат», а главное — хорошо всем знакомая ПТУшница Светка из команды КВН «Парма». Многие ее воспринимают как забавную барышню, но мало кто знает, сколько ночей подряд она горько проплакала в подушку. «Плачешь, думаешь — „ах, я никому не нужна“. Да наплевать — да и вы мне не нужны», — говорит Светлана.

Она родилась в Перми, в семье учетчицы и машиниста. Трое ее старших братьев погибли при трагических обстоятельствах с разницей в несколько лет.

Вопреки воле родителей девушка поступила в Пермский театральный институт, где влюбилась в своего мастера-преподавателя. Но тот ответил ей отказом: «Ну, видит же девушка-то страдает, бьется в истерике, грудь колышется, сердце прыгает. И вот он говорит: „Светлана, я не смогу составить вашего счастья“. Я говорю: „Как же так, ну, что же такое“. Ну, в общем, мне было отказано», — вспоминает Пермякова.

Из областной Перми Светлана переезжает в Лысьву и устраивается в местный театр. Здесь у Пермяковой случается первый серьезный роман. Александр, ведущий актер театра, был женат на костюмере этого же театра. Начинается долгий любовный треугольник. Чтобы не разбивать семью, Пермякова возвращается в Пермь. Там происходит последняя встреча с «героем ее романа». «Поговорили, вкусненько поели. Приносят счет. Саша отворачивается, и все — и у меня шок. Я достаю свои деньги, расплачиваюсь. И после этого мы идем, я делаю хорошую мину при плохой игре. У меня впервые возникает ощущение того, что я заплатила за мужчину. И все, и после этого случая — по ниспадающей», — вспоминает актриса.

И что ей оставалось? Только работа… Она погрузилась в нее с головой. Стала звездой команды КВН «Парма». Переехала в столицу. Получила предложение поработать на радио…

Вновь начать карьеру актрисы Пермяковой помог сериал «Солдаты». Работа принесла хорошие гонорары. Светлана взяла в ипотеку квартиру, купила машину и вновь задумалась о личной жизни. С Евгением Бодровым актриса познакомилась в социальной сети. Новоиспеченный знакомый представился владельцем ночного клуба и оказался довольно интересным собеседником. Первое свидание, как ни странно, произошло на Новодевичьем кладбище. Светлана хотела посмотреть могилы известных людей, а новый знакомый напросился ее проводить. Вспыхнувшее чувство вскоре переросло в новую сильную любовь. Светлана и Евгений поженились. «Он обладает зомбирующими какими-то свойствами. Гипноз! Вот, я, видимо, под гипнозом под каким-то была. Хотя, мне казалось, я же смотрю в глаза откровенно и все же вижу», — вспоминает актриса. Позже Светлана поняла, что молодой человек живет за ее счет, и подала на развод.

В 2008 году грянул кризис. Многие актеры в это время оказались невостребованными. В их числе была и Светлана. Она хваталась за любую работу, подрабатывала частным извозом, просматривала объявления в газетах. Денег катастрофически не хватало, а надо было платить за квартиру, взятую в ипотеку. От нервного расстройства у Пермяковой обострились проблемы со здоровьем. «У меня все руки покрылись экземой — вот все. Не псориаз, это нейродермит называется. На нервной основе, на том, что я не знаю, что сделать, у меня просто здесь куски мяса были. Потому что я не знала, что делать, куда кидаться. Нужно платить ипотеку, нужно жить. Потерять квартиру?!», — говорит Светлана.

Спасением стала новая роль в сериале «Интерны». Медсестра Люба, которую блестяще сыграла Пермякова, сразу же полюбилась телезрителям. Теперь Светлану узнают на улицах, берут автографы. Она задействована сразу в нескольких спектаклях — рабочий график актрисы расписан на год вперед.

Но главное для Пермяковой не признание, а счастье в личной жизни — самое простое женское счастье.

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