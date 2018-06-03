Благовещенская Школа русского балета представит первый отчетный концерт 

Концерт «Билет на балет» станет первым отчетным выступлением за время существования школы — 1 год. В программе вечера больше 10 номеров разных жанров балета. Перед зрителями выступят не только ученики, но и педагоги школы. «На концерте будут в основном классические танцы, но также зрители увидят и характерные танцы, наподобие „Кармен“, это тоже вариация балета. Плюс будет один номер стилизован под анимэ, будет танец „Восток“, танец с веерами. Это все разные жанры балета, но все танцы на пальцах. Помимо этого, будет танец с кадетами — кадетский вальс. Когда парни шагают, а девчонки танцуют, это классическая постановка», — цитирует "Амур.инфо" сотрудницу школы Екатерину Котову. Режиссером программы стала педагог школы русского балета Дарья Миронова, она же разрабатывала костюмы. Но так как у школы нет источников финансирования, то шить их пришлось за счет родителей.