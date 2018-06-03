Дорогов Сергей Иванович

Дата рождения: 12 сентября 1959 года

Место рождения: Казахская ССР, Щучинск

Знак зодиака: дева

Родителями будущего артиста были, папа — строителем, амама — формовщицей на хлебокомбинате. Школьные годы Сергея прошли в городе Рудный, где он активно занимался в народном театре. «Современник» и мечтал о большой сцене. Поэтому, отслужив после школы в ракетных войсках Советской армии, парень отправился в Москву поступать в театральный вуз. Но удача не улыбнулась ему ни в одном учебном заведении подобного профиля. Чтобы не сидеть год без дела Сергей пошел работать простым строителем, благо в столице строительных объектов было множество. Параллельно с зарабатыванием денег Дорогов принимает участие в самодеятельном театре в доме культуры «ЗИЛа». В 1983 году, вновь не пробившись ни в один театральный вуз Москвы, Сергей едет в Воронеж и поступает на актерский факультет Воронежского государственного института. После его окончания, в 1987-м попадает по распределению в Воронежский молодежный театр. В какой-то момент в город приехал Константин Райкин в поисках молодых и талантливых артистов для своего театра. Из труппы воронежской «Молодежки» Райкин выбрал двоих — Сергея Дорогова и Федора Добронравова . Таким образом, Дорогов попал обратно в Москву, прослужив в Театре «Сатирикон» с 1990 по 2005 год. Именно в 2005 году Сергея приглашают принять участие в скетч-шоу «Шесть кадров», после выхода на экраны которого, артист получает невероятную популярность у зрителей и режиссеров. Сейчас в копилке Дорогова около сорока ролей в кино и сериалах.

Личная жизнь Сергея Дорогова

Со своей единственной женой Татьяной — талантливым художником-гримером артист познакомился еще, когда работал в «Сатириконе». Долгое время пара жила в гражданском браке. Официально они зарегистрировались в 2002 году. Сергей и Татьяна просто решили порадовать родителей и коллег, устроив торжество по случаю свадьбы. «Когда мы подавали заявление, женщина, которая его принимала, очень нервно листала мой паспорт, — рассказал артист в одном из интервью. — Я вижу, что она раздражается, и решил поинтересоваться, что не так. Она говорит, что не может понять, где печать. Я говорю: „Какая печать?“ Она: „О разводе“. Я говорю: „Да, Вы что? Я же в первый раз женюсь“. Ее удивление понять можно, ведь мне было уже за 40 лет, а официально женат я не был». Дочь Татьяны Анна называет Сергея отцом. Сейчас она уже взрослая. Работает на телевидении художником-гримером, как и мама. Общих детей у пары нет.

Фильмография

1982 — Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира — красноармеец

1982 — Покровские ворота — пациент больницы

1992 — Кешка и маг 1993 — Рыпкина любовь

1997 — Дружок

1998 — Приятного аппетита

1998 — Сочинение ко Дню Победы

2000 — Марш Турецкого, серия «Секретная сотрудница»

2001 — Искатели

2002 — Мужская работа 2 2003 — Русские амазонки 2 2003 — Неотложка

2003 — Возвращение Мухтара, серия «Частные сыщики»

2004 — На углу, у Патриарших 4 2004 — Слепой

2004 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей, серия «Чёрт из табакерки»

2004 — Дальнобойщики 2, серия «Борьба за выживание»

2006 — Кадетство

2006 — Вызов, серия «И раб, и царь»

2006 — Большие девочки, серия «Свадьба дочери»

2006 — Формула Зеро

2006 — Русский перевод

2006 — Кто в доме хозяин? серия «Тяжкий хлеб моделей»

2006 — Конец света

2007 — Папины дочки

2007 — Любовь-морковь

2007 — Агентство Алиби

2007 — Аэропорт 2, серия «Слова и поступки»

2007 — Возвращение Турецкого

2008 — Конец 6-й главы

2008 — Моя любимая ведьма, серии «Странный ужин» и «Седина в бороду, бес в ребро»

2008 — Тариф новогодний

2008 — Шаг за шагом

2008 — Десантный батя

2009 — Исаев

2009 — Семь жён одного холостяка

2009 — Террористка Иванова

2010 — Точка кипения

2011 — Воронины

2011 — Товарищи полицейские, серия «Ревизор. Инквизиторы»

2012 — Большая ржака

2012 — Берега

2014 — Тайна четырёх принцесс

2015 — Где живёт Надежда?

Телепроекты

2005 — Дорогая передача

2006-2014 — 6 кадров — скетч-шоу 2011 — Нереальная история

2017 — Вокруг смеха