Ансамбль песни и пляски Черноморского флота стал лауреатом международного кинофорума «Золотой Витязь»

Статуэтку «Золотого Витязя» флотский творческий коллектив получил за укрепление творческих, дружеских связей и взаимообогащение музыкальных культур братских православных народов.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота стал лауреатом международного кинофорума «Золотой Витязь». удостоен звания лауреата Славянского форума искусств за укрепление творческих, дружеских связей и взаимообогащение музыкальных культур братских православных народов.

Церемония награждения состоялась в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского в ходе закрытия XХVII Международного кинофорума «Золотой Витязь».