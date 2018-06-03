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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота стал лауреатом международного кинофорума «Золотой Витязь»
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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота стал лауреатом международного кинофорума «Золотой Витязь» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Статуэтку «Золотого Витязя» флотский творческий коллектив получил за укрепление творческих, дружеских связей и взаимообогащение музыкальных культур братских православных народов.
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота стал лауреатом международного кинофорума «Золотой Витязь». удостоен звания лауреата Славянского форума искусств за укрепление творческих, дружеских связей и взаимообогащение музыкальных культур братских православных народов.
Церемония награждения состоялась в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского в ходе закрытия XХVII Международного кинофорума «Золотой Витязь».
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