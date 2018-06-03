Хитроумная дурёха

Жизнь яркого представителя Золотого века Испании несравненного Феликса Лопе де Вега удивительна и достойна быть увековеченной в приключенческом романе. А ведь он, автор 2000 пьес и 3000 сонетов, даже не сумел закончить университета! Потому что за сатиру на семью отвергнувшей его возлюбленной, был осуждён на 10 лет изгнания из обожаемого им Мадрида, в котором родился, писал, учился и умер.

Но пренебрегая запретом и опасностью, Лопе тайком возвратился в столицу, чтобы похитить даму сердца и тайком жениться на ней. Правда, вовсе не ту, из-за которой пострадал, а совсем другую.

Вот они — испанские безумства!

Все перипетии романтической жизни Де Вега отражены в пьесах, коих до нас дошло 426. Среди них — «Дурочка», датированная 1613 годом, сохранившаяся в авторской рукописи пребывающей в Национальной библиотеке Мадрида. «Дурочка» появилась в период наивысшего расцвета творчества драматурга. И изюминка пьесы в том, что свойственное де Вега динамичное развитие сюжета в «Дурочке» идет еще и параллельно с быстрым развитием характера главной героини, которая меняется на глазах, из глупой дурынды становясь весьма хитроумной и сообразительной барышней.

Вот что с девицами делает любовь!

Ироничное изобличение нравов, мало, кстати, изменившихся за прошедшие 400 лет, сделали пьесу вечной.

Вот к ней-то и обратился на излете сезона Театр на Покровке: режиссер Петр Орлов затейливо и весело рассказывает о любовных приключениях двух сестер на выданье.

Присутствуют и неизменные испанские безумства, куда ж без них?! Тут и бешенные скачки на невидимых лошадях. И церемонные умопомрачительные поклоны с щелкающими каблуками. И возвышенная, парящая над грешной землей Ниса, передвигающаяся не иначе как по подставляемым ей ухажерами кованым табуретам, не касаясь земли. И уносящийся вдаль на своем невидимом глазу Росинанте Дон Кихот ! И трусящий за ним на невидимом осле Санчо Панса… Испания! А чего стоят зажигательные испанские пляски под звуки кастаньет, которым сестер обучает учитель танцев Михаил Сегенюк , внесший и в этот спектакль живую утонченную ироничную ноту. Хороши и обе служанки сестер — Селья ( Анастасия Бухарцева ) и Клара (Анна Горох), следующие по пятам своих барышень, и попутно ловко устраивающие свои собственные судьбы.

«Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Влюбившаяся не на шутку, Финея умнеет на глазах, из «дурочки» превращаясь, по меткому выражению своего отца, в «хитроумную дуреху». Которой, в итоге, удается провести даже его, воробья стреляного.

Отдельного упоминания достойно хитроумное световое решение спектакля (художник Владимир Боер), воспроизводящего на стенах театра виды Мадрида с его уютными, заросшими цветами двориками.

Авторам спектакля Театра на Покровке вполне удалось воспеть женское и мужское начало, без которых не может в итоге родиться никакого человеческого счастья. А зрители поучили новую энергичную комедию, для озорных и молодым духом.