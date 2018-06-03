В Подмосковье открылась летняя театральная школа

Международная летняя театральная школа открыла новый сезон. В этом году союз театральных деятелей под руководством Александра Калягина запустил проект в 12‐й раз.

Обучаться театральному мастерству будут 80 актеров из 26 стран. Также им предстоит освоить вокал и хореографию. Все ученики школы Калягина — действующие актеры. Чтобы попасть на этот курс им пришлось выдержать очередной сложный конкурс, почти как при поступлении в театральное училище — 15 человек на место.

«Попасть сюда очень сложно, потому что это очень серьезный творческий отбор. В этот раз от Московской области здесь тоже есть участники. И мы очень рады, потому что здесь мы не подыгрываем. Это действительно честная борьба и честная победа», — сказала Оксана Косарева , министр культуры Московской области.

В этом году организаторы отошли от традиции — преподавать в школе пригласили не только российских представителей театральной индустрии. Например, студентов ждет мастер-класс от польского режиссера. Обучение длится три недели. А затем на закрытии театральной школы ученики покажут свою постановку.