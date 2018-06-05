Большие гастроли. Театр им. Золотухина привёз в Омск шесть спектаклей

В Омске прошла пресс-конференция, посвящённая гастролям Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В. С. Золотухина, которые пройдут с 5 по 9 июня 2018 года на сцене омского театра юного зрителя.

«Очень рады, что приехали на гастроли в замечательный город Омск. Благодаря федеральному центру гастрольной деятельности у театров есть уникальная возможность обмениваться, показывать своё мастерство и искусство», — сказала Ирина Лысковец, директор алтайского театра.

Актёры поделились своими впечатлениями, отметив, что гастроли — вещь интересная, присутствует эмоциональная встряска. Настроение труппы просто замечательное, поэтому преград на пути нет к завоеванию омского зрителя. Кто-то в этом городе уже дважды и опытен в гастрольной жизни, но молодой актрисе Марии Табачниковой довелось впервые посетить Омск:

«Мне приятно бывать в новом городе, окунуться в его атмосферу. С любопытством узнаю все секреты театральной «кухни» изнутри», — говорит Мария.

В первый же день приезда — репетиция, артисты решили сразу пойти на сцену, дабы приспособиться к площадке и атмосфере театра.

Молодёжный театр из Барнаула представит на сцене омского ТЮЗа шесть спектаклей. Открывать гастроли будет комедийный спектакль «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца , который не оставит зрителей равнодушными. Детям будут интересны забавная «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина и музыкальная сказка «Синдбад-мореход» по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь». Молодым людям должен понравиться эскиз постановки CASH по пьесе Александра Липовского. Также омские зрители увидят «Чёртову закуску» по рассказам Надежды Тэффи, всем известные юмористические рассказы, замечательно подобранные Мариной Шелевер . Ну а закрывать гастроли будет спектакль «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, одна из лучших постановок. В 2016 году этот спектакль получил Гран-при II Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина

«Нам хотелось привезти ещё спектакли; выделили бы месяц, вот тогда бы мы похвастались», — выразила пожелания Ирина Лысковец.

В эти же дни труппа Омского ТЮЗа будет радовать своим искусством жителей Барнаула. Все это благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодёжи». Барнаульские зрители смогут оценить постановки омского ТЮЗа «У лис длинные носы», «Волшебник Изумрудного города», «Свадьба», «Танцплощадка 41/45», а также «Приключения Ежика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день».